Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Леванте
Эйбар - Леванте: обзор матча 29 февраля 2020
Эйбар
29.02.2020, суббота, 15:00
Испания. Примера, 26 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
27'
Шарлес
48'
Шарлес
85'
Ф. Орельяна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Леванте
Замена
Кике
️️️️
С. Энрих
88'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Орельяна
Пас отдал
С. Энрих
85'
Замена
П. де Бласис
️️️️
П. Леон
84'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Шарлес
78'
72'
Желтая карточка
С. Поштиго
72'
Желтая карточка
Х. Мирамон
Пенальти не реализован!
Шарлес
72'
66'
Замена
С. Леон
️️️️
Б. Майорал
66'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Н. Вукчевич
Желтая карточка
Х. Анхель
62'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
62'
Желтая карточка
С. Энрих
51'
ГОЛ! 2:0!
Шарлес
Пас отдал
С. Энрих
48'
ГОЛ! 1:0!
Шарлес
Пас отдал
Ф. Орельяна
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леванте
13
Айтор
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Леванте
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Родригес
3
Анхель
15
Оливейра
6
Бигас
23
Арбилья
18
Диоп
41
Кристофоро
14
Орельяна
14
Леон
9
Энрих
19
Шарлес
4-1-1-1-3
13
Айтор
21
Мирамон
21
Поштиго
18
Гонсалес
3
Гарсия
17
Вукчевич
20
Кампанья
10
Барди
25
Моралес
9
Майорал
9
Марти
19
Шарлес
8
Эскаланте
8
Эскаланте
19
Шарлес
14
Леон
8
де Бласис
8
де Бласис
14
Леон
9
Энрих
19
Кике
19
Кике
9
Энрих
17
Вукчевич
16
Мелеро
16
Мелеро
17
Вукчевич
9
Майорал
11
Леон
11
Леон
9
Майорал
Остались в запасе
Эйбар
Леванте
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
Остались в запасе
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Эйбар - Леванте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Новости команд
Все
Эйбар
Леванте
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:12
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Ла Лига: шансы «Леванте» и «Эльче» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:12
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+