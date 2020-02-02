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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Бетис
Эйбар - Бетис: обзор матча 02 февраля 2020
Эйбар
02.02.2020, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
15'
Ф. Орельяна (П)
7'
Н. Фекир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Бетис
88'
Замена
К. Тельо
️️️️
Б. Иглесиас
Замена
С. Кристофоро
️️️️
П. Диоп
84'
82'
Замена
Г. Родригес
️️️️
Э. Гонсалес
Замена
П. де Бласис
️️️️
П. Леон
75'
70'
Замена
Л. Морон
️️️️
Хоакин
Замена
А. Арбилья
️️️️
А. Техеро
68'
Желтая карточка
Э. Бургос
33'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Орельяна
15'
14'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
7'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фекир
Пас отдал
С. Каналес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Дмитрович
3
Анхель
6
Бигас
23
Техеро
20
Бургос
18
Диоп
8
Экспозито
14
Инуи
14
Леон
14
Орельяна
9
Энрих
3-2-1-3-1
1
Жоэль
2
Манди
5
Бартра
6
Гонсалес
22
Эмерсон
11
Алекс Морено
10
Аленья
17
Хоакин
20
Каналес
10
Фекир
7
Иглесиас
23
Техеро
23
Арбилья
23
Арбилья
23
Техеро
18
Диоп
41
Кристофоро
41
Кристофоро
18
Диоп
14
Леон
8
де Бласис
8
де Бласис
14
Леон
6
Гонсалес
2
Родригес
2
Родригес
6
Гонсалес
7
Иглесиас
37
Тельо
37
Тельо
7
Иглесиас
17
Хоакин
80
Морон
80
Морон
17
Хоакин
Остались в запасе
Эйбар
Бетис
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Эйбар - Бетис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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