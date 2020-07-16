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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Вальядолид
Эйбар - Вальядолид: обзор матча 16 июля 2020
Эйбар
16.07.2020, четверг, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
3 : 1
Завершен
Вальядолид
21'
П. Бигас
28'
Т. Инуи
90+2'
П. де Бласис (П)
71'
С. Гвардиола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Вальядолид
Желтая карточка
П. де Бласис
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. де Бласис
90'
+2
Замена
С. Кристофоро
️️️️
П. Леон
80'
Замена
С. Энрих
️️️️
Кике
79'
71'
ГОЛ! 2:1!
С. Гвардиола
71'
Пенальти не реализован!
С. Гвардиола
Желтая карточка
Э. Бургос
68'
65'
Замена
С. Перес
️️️️
Х. Антонио Каро
Замена
Шарлес
️️️️
Т. Инуи
65'
61'
Замена
В. Гарсия
️️️️
П. Эрвияс
Замена
Э. Бургос
️️️️
П. Оливейра
48'
46'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Т. Вилья
Замена
П. Диоп
️️️️
С. Альварес
46'
32'
Замена
Антонито
️️️️
Кико
ГОЛ! 2:0!
Т. Инуи
28'
Желтая карточка
С. Альварес
24'
ГОЛ! 1:0!
П. Бигас
Пас отдал
П. Леон
21'
Желтая карточка
Р. Соареш
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вальядолид
13
Хосе Антонио Каро
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
6
Феде
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
1
Жорди Масип
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
2
Антонито
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
4-2-2-2
13
Родригес
55
Соареш
15
Оливейра
6
Бигас
23
Техеро
6
Альварес
8
Экспозито
14
Инуи
14
Леон
7
Кике
8
де Бласис
4-2-2-2
13
Каро
17
Мойяно
22
Кико
15
Санчес
22
Мартинес
35
Фернандес
6
Феде
14
Эрвияс
19
Вилья
19
Рамирес
20
Унал
15
Оливейра
20
Бургос
20
Бургос
15
Оливейра
6
Альварес
18
Диоп
18
Диоп
6
Альварес
14
Леон
41
Кристофоро
41
Кристофоро
14
Леон
7
Кике
9
Энрих
9
Энрих
7
Кике
14
Инуи
19
Шарлес
19
Шарлес
14
Инуи
14
Эрвияс
17
Гарсия
17
Гарсия
14
Эрвияс
13
Каро
26
Перес
26
Перес
13
Каро
22
Кико
2
Антонито
2
Антонито
22
Кико
19
Вилья
14
Гвардиола
14
Гвардиола
19
Вилья
Остались в запасе
Эйбар
Вальядолид
3
Робер
ПЗ
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
20
Оскар Плано
ПВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
1
Жорди Масип
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
20
Оскар Плано
ПВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
1
Жорди Масип
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Эйбар - Вальядолид
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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