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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эйбар
Атлетико - Эйбар: обзор матча 01 сентября 2019
Атлетико
01.09.2019, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
3 : 2
Завершен
Эйбар
27'
Ж. Феликс
52'
Витоло
90'
Т. Парти
7'
Шарлес
19'
А. Арбилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эйбар
ГОЛ! 3:2!
Т. Парти
90'
69'
Желтая карточка
М. Дмитрович
ГОЛ! 2:2!
Витоло
Пас отдал
Р. Лоди
52'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Феликс
Пас отдал
Д. Коста
27'
19'
ГОЛ! 0:2!
А. Арбилья
15'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
7'
ГОЛ! 0:1!
Шарлес
Пас отдал
Ф. Орельяна
4'
Желтая карточка
Т. Инуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
19
Диего Коста
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
6
Лоди
20
Хименес
22
Эрмосо
2
Триппьер
14
Льоренте
8
Ньигес
6
Коке
18
Лемар
79
Феликс
19
Коста
3-1-2-3-1
13
Дмитрович
23
Техеро
4
Рамис
23
Арбилья
18
Диоп
8
Экспозито
6
Альварес
14
Леон
14
Орельяна
14
Инуи
19
Шарлес
Остались в запасе
Атлетико
Эйбар
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Атлетико - Эйбар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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