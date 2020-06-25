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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Валенсия
Эйбар - Валенсия: обзор матча 25 июня 2020
Эйбар
25.06.2020, четверг, 20:30
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
16'
Ж. Кондогбиа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Валенсия
Замена
С. Альварес
️️️️
Кике
90'
+3
89'
Вторая желтая
Э. Мангала
84'
Замена
М. Гомес
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Ф. Орельяна
83'
Желтая карточка
С. Энрих
81'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
П. Леон
79'
Замена
С. Энрих
️️️️
Шарлес
78'
Желтая карточка
Шарлес
74'
62'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Васс
62'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Г. Гедеш
59'
Желтая карточка
Э. Мангала
46'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Солер
Желтая карточка
Г. Эскаланте
26'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Кондогбиа
Пас отдал
П. Леон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
15
Мигель Мари
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-2-2-2
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
6
Бигас
3
Робер
8
Экспозито
8
Эскаланте
14
Леон
14
Орельяна
19
Шарлес
19
Кике
3-4-2-1
24
Силлессен
3
Паулиста
5
Мангала
14
Гайя
7
Солер
10
Парехо
19
Кондогбиа
10
Васс
14
Торрес
11
Гедеш
19
Родриго
14
Леон
41
Кристофоро
41
Кристофоро
14
Леон
19
Кике
6
Альварес
6
Альварес
19
Кике
19
Шарлес
9
Энрих
9
Энрих
19
Шарлес
10
Васс
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Васс
11
Гедеш
90
Черышев
90
Черышев
11
Гедеш
7
Солер
9
Гамейро
9
Гамейро
7
Солер
14
Торрес
9
Гомес
9
Гомес
14
Торрес
Остались в запасе
Эйбар
Валенсия
15
Мигель Мари
ЦП
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
15
Мигель Мари
ЦП
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
1
Хауме
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Эйбар - Валенсия
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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