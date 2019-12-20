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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Гранада
Эйбар - Гранада: обзор матча 20 декабря 2019
Эйбар
20.12.2019, пятница, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 0
Завершен
Гранада
21'
С. Энрих
26'
Кике
87'
Т. Инуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Гранада
ГОЛ! 3:0!
Т. Инуи
Пас отдал
Кике
87'
80'
Желтая карточка
Я. Брайс
Желтая карточка
П. Леон
77'
56'
Желтая карточка
Д. Дуарте
Желтая карточка
Г. Эскаланте
55'
Желтая карточка
С. Энрих
45'
ГОЛ! 2:0!
Кике
Пас отдал
Э. Экспозито
26'
ГОЛ! 1:0!
С. Энрих
Пас отдал
Г. Эскаланте
21'
17'
Желтая карточка
М. Гоналон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Робер
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
20
Мигель Атьенса
ЦП
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
12
Рамон Азиз
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-2-2-1
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
6
Бигас
23
Техеро
8
Эскаланте
8
Экспозито
14
Инуи
14
Леон
9
Энрих
4-1-1-2-2
1
Силва
16
Диас
15
Мартинес
22
Дуарте
21
Нева
25
Гоналон
88
Брайс
7
Пуэртас
14
Вадильо
14
Фернандес Луна
9
Сольдадо
Остались в запасе
Эйбар
Гранада
20
Мигель Атьенса
ЦП
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
20
Мигель Атьенса
ЦП
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Эйбар - Гранада
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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