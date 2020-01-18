Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Атлетико
Эйбар - Атлетико: обзор матча 18 января 2020
Эйбар
18.01.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
10'
Э. Бургос
90'
Э. Экспозито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Атлетико
ГОЛ! 2:0!
Э. Экспозито
90'
87'
Замена
О. Клементе
️️️️
Витоло
Замена
Шарлес
️️️️
С. Энрих
87'
85'
Желтая карточка
С. Савич
83'
Замена
С. Камельо
️️️️
Ж. Феликс
Замена
П. де Бласис
️️️️
Ф. Орельяна
80'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
П. Леон
74'
73'
Замена
Р. Лоди
️️️️
Э. Эррера
Желтая карточка
Э. Бургос
62'
59'
Желтая карточка
С. Ньигес
ГОЛ! 1:0!
Э. Бургос
Пас отдал
С. Энрих
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Робер
ПЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
39
Оскар Клементе
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-2-3-1
13
Дмитрович
3
Анхель
20
Бургос
6
Бигас
23
Техеро
6
Альварес
8
Экспозито
14
Инуи
14
Орельяна
14
Леон
9
Энрих
3-3-2-2
13
Облак
4
Ариас
15
Савич
18
Фелипе
8
Ньигес
18
Парти
16
Эррера
10
Корреа
7
Витоло
21
Мората
79
Феликс
14
Леон
41
Кристофоро
41
Кристофоро
14
Леон
14
Орельяна
8
де Бласис
8
де Бласис
14
Орельяна
9
Энрих
19
Шарлес
19
Шарлес
9
Энрих
7
Витоло
39
Клементе
39
Клементе
7
Витоло
16
Эррера
6
Лоди
6
Лоди
16
Эррера
79
Феликс
10
Камельо
10
Камельо
79
Феликс
Остались в запасе
Эйбар
Атлетико
3
Робер
ПЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эйбар - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Новости команд
Все
Эйбар
Атлетико
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+