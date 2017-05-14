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Алессандро Кресценци
Статистика
Алессандро Кресценци - статистика
Завершил карьеру
25 сентября 1991 (34), Марино
#23 | Защитник
175 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Россия. Кубок 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пескара
21
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
3 : 1
14.05.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Пескара
0 : 1
07.05.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
1 : 0
30.04.2017
Пескара
90' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Пескара
1 : 4
24.04.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
1 : 1
08.04.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Пескара
1 : 1
02.04.2017
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3 : 0
19.03.2017
Пескара
1' - 80'
Италия. Серия А, 28 тур
Пескара
1 : 3
12.03.2017
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сампдория
3 : 1
04.03.2017
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
2 : 0
26.02.2017
Пескара
62' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5 : 0
19.02.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
5 : 3
12.02.2017
Пескара
27' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Пескара
2 : 6
05.02.2017
Лацио
74' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Пескара
1 : 2
01.02.2017
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
3 : 0
28.01.2017
Пескара
55' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Пескара
1 : 3
22.01.2017
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3 : 1
15.01.2017
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1 : 1
22.12.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Пескара
0 : 3
18.12.2016
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
2 : 1
10.12.2016
Пескара
1' - 90'
82'
Италия. Серия А, 15 тур
Пескара
1 : 1
04.12.2016
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3 : 2
27.11.2016
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
3 : 0
19.11.2016
Пескара
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 12 тур
Пескара
0 : 4
06.11.2016
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
1 : 0
30.10.2016
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Пескара
0 : 1
26.10.2016
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
3 : 1
23.10.2016
Пескара
74' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Пескара
0 : 2
01.10.2016
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
1 : 1
25.09.2016
Пескара
1' - 81'
Италия. Серия А, 5 тур
Пескара
0 : 0
21.09.2016
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
3 : 0
17.09.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
1 : 2
11.09.2016
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Сассуоло
0 : 3
28.08.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Пескара
2 : 2
21.08.2016
Наполи
86' - 90'
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