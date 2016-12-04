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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Кальяри
Пескара - Кальяри: обзор матча 04 декабря 2016
Пескара
04.12.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
90+2'
Д. Капрари
24'
М. Боррьелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Кальяри
ГОЛ! 1:1!
Д. Капрари
Пас отдал
К. Бираги
90'
+2
Замена
Д. Жупарич
️️️️
Н. Гьембер
90'
82'
Замена
Д. Мунари
️️️️
М. Боррьелло
73'
Желтая карточка
М. Боррьелло
Замена
Р. Манай
️️️️
В. Верре
69'
68'
Замена
Ф. Мельчорри
️️️️
М. Сау
Замена
С. Петтинари
️️️️
Л. Мемушай
59'
45'
Замена
Б. Саламон
️️️️
Д. Фариас
Желтая карточка
А. Бенали
39'
34'
Вторая желтая
Д. Ди Дженнаро
30'
Желтая карточка
Д. Дессена
Желтая карточка
Л. Мемушай
29'
28'
Желтая карточка
Д. Ди Дженнаро
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Боррьелло
Пас отдал
Д. Ди Дженнаро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
50
Ахмад Бенали
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Кальяри
30
Марко Сторари
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦП
27
Даниэле Дессена
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
Кальяри
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
27
Илья Брюхов
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
4-1-4-1
1
Биццарри
3
Бираги
23
Гьембер
44
Форнасьер
7
Дзампано
16
Бругман
3
Пепе
20
Мемушай
26
Верре
50
Бенали
10
Капрари
4-3-1-2
30
Сторари
22
Исла
23
Чеппителли
22
Алвеш
4
Писакане
27
Дессена
8
Ди Дженнаро
23
Барелла
17
Фариас
22
Боррьелло
25
Сау
23
Гьембер
13
Жупарич
13
Жупарич
23
Гьембер
20
Мемушай
18
Петтинари
18
Петтинари
20
Мемушай
26
Верре
7
Манай
7
Манай
26
Верре
17
Фариас
18
Саламон
18
Саламон
17
Фариас
22
Боррьелло
11
Мунари
11
Мунари
22
Боррьелло
25
Сау
11
Мельчорри
11
Мельчорри
25
Сау
Остались в запасе
Пескара
Кальяри
19
Винченцо Фьорилло
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
27
Илья Брюхов
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Остались в запасе
27
Илья Брюхов
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Главный тренер
Массимо Растелли
Статистика матча Пескара - Кальяри
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Адриатико
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