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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Удинезе
Пескара - Удинезе: обзор матча 12 марта 2017
Пескара
12.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 3
Завершен
Удинезе
84'
С. Мунтари
20'
Д. Сапата
51'
Я. Янкто
55'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Удинезе
90'
+4
Желтая карточка
Р. Де Пауль
86'
Желтая карточка
Г. Силва
ГОЛ! 1:3!
С. Мунтари
84'
79'
Замена
С. Скуффет
️️️️
О. Карнезис
73'
Замена
Г. Силва
️️️️
С. Теро
70'
Замена
С. Кумс
️️️️
Э. Халлфредссон
Замена
Г. Кастанос
️️️️
А. Митрица
64'
55'
ГОЛ! 0:3!
С. Теро
Пас отдал
Я. Янкто
Желтая карточка
Ч. Бово
52'
51'
ГОЛ! 0:2!
Я. Янкто
Пас отдал
Э. Халлфредссон
Замена
С. Мунтари
️️️️
В. Верре
45'
43'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
А. Бруно
39'
35'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Я. Янкто
Замена
М. Форнасьер
️️️️
Г. Стендардо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
5
Алессандро Бруно
ПП
28
Александру Митрица
ЛФ
9
Альберто Черри
ЦФ
50
Ахмад Бенали
РФ
Главный тренер
Зденек Земан
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ПП
77
Сирил Теро
ЛФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Родриго Де Пауль
РФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Пескара
12
Габриэле Альдегани
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-3-3
1
Биццарри
3
Бираги
83
Бово
2
Стендардо
7
Дзампано
20
Мемушай
26
Верре
5
Бруно
28
Митрица
9
Черри
50
Бенали
4-3-3
1
Карнезис
30
Видмер
5
Данило
33
Анджелла
33
Самир
7
Агьеманг-Баду
20
Халлфредссон
21
Янкто
7
Де Пауль
91
Сапата
77
Теро
28
Митрица
20
Кастанос
20
Кастанос
28
Митрица
2
Стендардо
44
Форнасьер
44
Форнасьер
2
Стендардо
26
Верре
4
Мунтари
4
Мунтари
26
Верре
1
Карнезис
1
Скуффет
1
Скуффет
1
Карнезис
77
Теро
11
Силва
11
Силва
77
Теро
20
Халлфредссон
24
Кумс
24
Кумс
20
Халлфредссон
Остались в запасе
Пескара
Удинезе
20
Адриан Кубас
ОП
12
Габриэле Альдегани
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
20
Адриан Кубас
ОП
12
Габриэле Альдегани
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Самуэле Перисан
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
11
Эвандро
ЦП
10
Ридер
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Пескара - Удинезе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Адриатико
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