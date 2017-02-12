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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Пескара
Торино - Пескара: обзор матча 12 февраля 2017
Торино
12.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
5 : 3
Завершен
Пескара
2'
Я. Фальке
9'
А. Айети
15'
А. Белотти
53'
А. Льяич
61'
А. Белотти
73'
А. Айети (АГ)
75'
А. Бенали
83'
А. Бенали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Пескара
90'
Желтая карточка
А. Кода
83'
ГОЛ! 5:3!
А. Бенали
Пас отдал
М. Форнасьер
Замена
Л. Бойе
️️️️
А. Льяич
80'
75'
ГОЛ! 5:2!
А. Бенали
Пас отдал
Д. Капрари
73'
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
А. Айети
ГОЛ! 5:0!
А. Белотти
Пас отдал
Я. Фальке
61'
57'
Замена
А. Бруно
️️️️
Г. Бругман
Замена
А. Аква
️️️️
С. Лукич
56'
ГОЛ! 4:0!
А. Льяич
Пас отдал
Э. Моретти
53'
Замена
С. Густафсон
️️️️
Ж. Оби
45'
+1
45'
Замена
А. Кода
️️️️
Г. Стендардо
Желтая карточка
С. Лукич
31'
27'
Замена
А. Кресценци
️️️️
Г. Кастанос
24'
Желтая карточка
М. Форнасьер
ГОЛ! 3:0!
А. Белотти
Пас отдал
Ж. Оби
15'
ГОЛ! 2:0!
А. Айети
9'
3'
Желтая карточка
Г. Стендардо
ГОЛ! 1:0!
Я. Фальке
Пас отдал
М. Бенасси
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
24
Марко Бенасси
ПП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
5
Алессандро Бруно
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
3
Баррека
15
Айети
24
Моретти
29
Де Сильвестри
10
Оби
16
Лукич
24
Бенасси
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-1-4-1
1
Биццарри
7
Дзампано
2
Стендардо
44
Форнасьер
3
Бираги
16
Бругман
26
Верре
50
Бенали
20
Мемушай
20
Кастанос
10
Капрари
16
Лукич
18
Аква
18
Аква
16
Лукич
10
Оби
11
Густафсон
11
Густафсон
10
Оби
22
Льяич
15
Бойе
15
Бойе
22
Льяич
2
Стендардо
35
Кода
35
Кода
2
Стендардо
20
Кастанос
23
Кресценци
23
Кресценци
20
Кастанос
16
Бругман
5
Бруно
5
Бруно
16
Бругман
Остались в запасе
Торино
Пескара
90
Томмазо Куккьетти
ВР
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
20
Адриан Кубас
ОП
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Симоне Пепе
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
20
Адриан Кубас
ОП
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Симоне Пепе
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Массимо Оддо
Статистика матча Торино - Пескара
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Стадио Олимпико
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