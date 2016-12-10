Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Пескара
Кротоне - Пескара: обзор матча 10 декабря 2016
Кротоне
10.12.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Пескара
24'
Р. Палладино (П)
83'
Д. Феррари
82'
У. Кампаньяро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Пескара
Замена
Сими
️️️️
Д. Фальчинелли
87'
Замена
А. Сальцано
️️️️
Р. Палладино
86'
83'
Желтая карточка
Ф. Дзампано
ГОЛ! 2:1!
Д. Феррари
Пас отдал
А. Стоян
83'
82'
ГОЛ! 1:1!
У. Кампаньяро
Пас отдал
А. Кресценци
Вторая желтая
Л. Капецци
80'
Желтая карточка
Д. Фальчинелли
75'
73'
Вторая желтая
А. Аквилани
Желтая карточка
Л. Капецци
68'
65'
Желтая карточка
Р. Манай
65'
Замена
С. Петтинари
️️️️
Л. Мемушай
Замена
А. Стоян
️️️️
М. Тротта
61'
53'
Замена
Р. Манай
️️️️
В. Верре
45'
+1
Желтая карточка
А. Аквилани
44'
Пенальти не реализован!
Л. Мемушай
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Палладино
24'
18'
Желтая карточка
Н. Гьембер
16'
Замена
А. Аквилани
️️️️
С. Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
7
Маркус Роден
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
28
Аньелло Сальцано
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
6
Мануэль Николетти
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
23
Демантас Петравичюс
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Сими
ЦФ
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
5
Алессандро Бруно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
3-4-3
21
Кордас
67
Феррари
11
Чеккерини
31
Сампиризи
7
Роден
87
Мартелла
51
Барберис
82
Капецци
29
Тротта
11
Фальчинелли
17
Палладино
3-1-5-1
1
Биццарри
7
Дзампано
23
Гьембер
14
Кампаньяро
16
Бругман
23
Кресценци
26
Верре
50
Бенали
20
Мемушай
3
Пепе
10
Капрари
17
Палладино
28
Сальцано
28
Сальцано
17
Палладино
29
Тротта
8
Стоян
8
Стоян
29
Тротта
11
Фальчинелли
9
Сими
9
Сими
11
Фальчинелли
3
Пепе
20
Аквилани
20
Аквилани
3
Пепе
26
Верре
7
Манай
7
Манай
26
Верре
20
Мемушай
18
Петтинари
18
Петтинари
20
Мемушай
Остались в запасе
Кротоне
Пескара
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
6
Мануэль Николетти
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
12
Марко Феста
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
Главный тренер
Давиде Никола
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
5
Алессандро Бруно
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Остались в запасе
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
6
Мануэль Николетти
ЦП
18
Николо Фацци
ЦФ
12
Марко Феста
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
24
Казим Сульич
ЦФ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
5
Алессандро Бруно
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Массимо Оддо
Статистика матча Кротоне - Пескара
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Эцио Шида
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Кротоне
Пескара
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
2023.08.04 13:19
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
2023.08.04 13:19
1
Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик
2020.04.20 19:51
2
Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
2017.09.12 11:29
Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
2017.08.25 22:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+