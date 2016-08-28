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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Пескара
Сассуоло - Пескара: онлайн-трансляция 28 августа 2016
Сассуоло
28.08.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 3
Тех. поражение
Пескара
38'
Г. Дефрель
67'
Д. Берарди
81'
Р. Манай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Пескара
Желтая карточка
Д. Бьондини
90'
+3
Замена
Л. Антеи
️️️️
Д. Берарди
84'
81'
ГОЛ! 2:1!
Р. Манай
Пас отдал
А. Митрица
74'
Замена
Р. Манай
️️️️
Л. Мемушай
74'
Замена
А. Митрица
️️️️
Г. Бругман
Замена
А. Матри
️️️️
Г. Дефрель
74'
69'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
ГОЛ! 2:0!
Д. Берарди
67'
Замена
А. Рагуса
️️️️
М. Политано
65'
65'
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
А. Бенали
ГОЛ! 1:0!
Г. Дефрель
Пас отдал
А. Дункан
38'
36'
Желтая карточка
Г. Бругман
Желтая карточка
Ф. Ачерби
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Пескара
12
Габриэле Альдегани
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Алессандро Кресценци
ЛП
28
Рэнсфорд Селаси
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
23
Гаццола
28
Каннаваро
15
Ачерби
13
Пелузо
32
Дункан
4
Маньянелли
8
Бьондини
21
Политано
94
Берарди
92
Дефрель
4-1-4-1
1
Биццарри
7
Дзампано
23
Гьембер
14
Кампаньяро
3
Бираги
16
Бругман
20
Мемушай
26
Верре
50
Бенали
4
Кристанте
10
Капрари
21
Политано
32
Рагуса
32
Рагуса
21
Политано
94
Берарди
51
Антеи
51
Антеи
94
Берарди
92
Дефрель
21
Матри
21
Матри
92
Дефрель
16
Бругман
28
Митрица
28
Митрица
16
Бругман
50
Бенали
38
Баэбек
38
Баэбек
50
Бенали
20
Мемушай
7
Манай
7
Манай
20
Мемушай
Остались в запасе
Сассуоло
Пескара
14
Поль Лирола
ПЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
28
Рэнсфорд Селаси
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Алессандро Кресценци
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
28
Рэнсфорд Селаси
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Алессандро Кресценци
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Сассуоло - Пескара
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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