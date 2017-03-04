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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Пескара
Сампдория - Пескара: обзор матча 04 марта 2017
Сампдория
04.03.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 1
Завершен
Пескара
18'
Б. Фернандеш
58'
Ф. Квальярелла
68'
П. Шик
32'
А. Черри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Пескара
89'
Замена
Г. Бругман
️️️️
В. Верре
87'
Желтая карточка
А. Бруно
83'
Замена
М. Форнасьер
️️️️
А. Кода
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
Д. Сала
83'
75'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
А. Черри
Замена
К. Линетти
️️️️
Э. Баррето
75'
ГОЛ! 3:1!
П. Шик
Пас отдал
Б. Фернандеш
68'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Муриэль
62'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Б. Фернандеш
58'
48'
Желтая карточка
А. Кода
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Черри
Пас отдал
А. Бенали
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Л. Муриэль
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
26
Валерио Верре
ПП
9
Альберто Черри
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
50
Ахмад Бенали
РФ
Главный тренер
Зденек Земан
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
3-1-3-1-2
2
Вивиано
20
Павлович
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
34
Торрейра
7
Сала
26
Прат
8
Баррето
8
Фернандеш
10
Муриэль
27
Квальярелла
4-3-3
1
Биццарри
7
Дзампано
2
Стендардо
35
Кода
3
Бираги
26
Верре
5
Бруно
20
Мемушай
50
Бенали
10
Капрари
9
Черри
7
Сала
18
Берешиньски
18
Берешиньски
7
Сала
8
Баррето
17
Линетти
17
Линетти
8
Баррето
10
Муриэль
14
Шик
14
Шик
10
Муриэль
9
Черри
20
Кастанос
20
Кастанос
9
Черри
35
Кода
44
Форнасьер
44
Форнасьер
35
Кода
26
Верре
16
Бругман
16
Бругман
26
Верре
Остались в запасе
Сампдория
Пескара
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
20
Адриан Кубас
ОП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
23
Алессандро Кресценци
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
20
Адриан Кубас
ОП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
23
Алессандро Кресценци
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Сампдория - Пескара
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Фабрицио Паскуа
(Тиволи)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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