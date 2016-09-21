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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Торино
Пескара - Торино: обзор матча 21 сентября 2016
Пескара
21.09.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Торино
90'
+3
Желтая карточка
Д. Харт
78'
Красная карточка
Д. Вивес
Замена
А. Митрица
️️️️
А. Бенали
77'
73'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Базелли
66'
Замена
А. Белотти
️️️️
Л. Бойе
Замена
Р. Манай
️️️️
Б. Кристанте
63'
Желтая карточка
Д. Капрари
57'
Желтая карточка
К. Бираги
56'
53'
Желтая карточка
Д. Мартинес
Замена
Ф. Дзампано
️️️️
М. Форнасьер
52'
45'
Вторая желтая
А. Аква
45'
Замена
М. Бенасси
️️️️
М. Араму
Желтая карточка
М. Форнасьер
41'
26'
Желтая карточка
А. Аква
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
4
Бриан Кристанте
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Торино
1
Джо Харт
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
18
Африйе Аква
ПП
15
Лукас Бойе
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
28
Александру Митрица
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Торино
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
3-5-1-1
1
Биццарри
3
Бираги
44
Форнасьер
14
Кампаньяро
23
Кресценци
50
Бенали
20
Мемушай
26
Верре
20
Аквилани
4
Кристанте
10
Капрари
4-3-1-2
1
Харт
77
Дзаппакоста
83
Бово
24
Моретти
3
Баррека
18
Аква
5
Вивес
33
Базелли
70
Араму
77
Мартинес
15
Бойе
44
Форнасьер
7
Дзампано
7
Дзампано
44
Форнасьер
50
Бенали
28
Митрица
28
Митрица
50
Бенали
4
Кристанте
7
Манай
7
Манай
4
Кристанте
70
Араму
24
Бенасси
24
Бенасси
70
Араму
33
Базелли
10
Оби
10
Оби
33
Базелли
15
Бойе
11
Белотти
11
Белотти
15
Бойе
Остались в запасе
Пескара
Торино
19
Винченцо Фьорилло
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
5
Алессандро Бруно
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
5
Алессандро Бруно
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Остались в запасе
90
Томмазо Куккьетти
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Саша Лукич
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Массимо Оддо
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Пескара - Торино
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Адриатико
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