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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Фиорентина
Пескара - Фиорентина: обзор матча 01 февраля 2017
Пескара
01.02.2017, среда, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
15'
Д. Капрари
68'
К. Тельо
90'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Фиорентина
90'
Замена
К. Сальседо
️️️️
Х. Бабакар
90'
ГОЛ! 1:2!
К. Тельо
84'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
М. Бадель
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Д. Капрари
80'
Замена
А. Черри
️️️️
Ж. Баэбек
75'
Замена
Г. Бругман
️️️️
Ф. Дзампано
72'
68'
ГОЛ! 1:1!
К. Тельо
Желтая карточка
А. Бруно
57'
Желтая карточка
Н. Гьембер
54'
Желтая карточка
К. Бираги
53'
49'
Желтая карточка
М. Бадель
45'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Н. Томович
38'
Желтая карточка
М. Весино
Желтая карточка
А. Бенали
34'
17'
Желтая карточка
Н. Томович
ГОЛ! 1:0!
Д. Капрари
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
5
Алессандро Бруно
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
4-1-3-2
1
Биццарри
3
Бираги
23
Гьембер
2
Стендардо
7
Дзампано
5
Бруно
23
Кресценци
20
Мемушай
50
Бенали
10
Капрари
38
Баэбек
2-5-1-2
57
Спортиелло
87
Де Майо
4
Томович
6
Валеро
15
Весино
47
Бадель
15
Санчес
15
Оливера
37
Тельо
15
Бабакар
72
Иличич
10
Капрари
20
Кастанос
20
Кастанос
10
Капрари
7
Дзампано
16
Бругман
16
Бругман
7
Дзампано
38
Баэбек
9
Черри
9
Черри
38
Баэбек
4
Томович
14
Кьеза
14
Кьеза
4
Томович
15
Бабакар
13
Сальседо
13
Сальседо
15
Бабакар
47
Бадель
41
Кристофоро
41
Кристофоро
47
Бадель
Остались в запасе
Пескара
Фиорентина
20
Адриан Кубас
ОП
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Симоне Пепе
ЛП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
10
Янис Хаджи
АП
31
Микеле Черофолини
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
20
Адриан Кубас
ОП
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Симоне Пепе
ЛП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
31
Микеле Черофолини
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Пескара - Фиорентина
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Адриатико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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