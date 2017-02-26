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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Пескара
Кьево - Пескара: обзор матча 26 февраля 2017
Кьево
26.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Пескара
12'
В. Бирса
61'
Л. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Пескара
Замена
С. Кийин
️️️️
В. Бирса
89'
Замена
М. Иско
️️️️
Л. Кастро
78'
76'
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Митрица
62'
Замена
А. Митрица
️️️️
А. Бенали
62'
Замена
А. Кресценци
️️️️
Ф. Дзампано
ГОЛ! 2:0!
Л. Кастро
61'
57'
Желтая карточка
А. Кода
Замена
С. Гакпе
️️️️
Р. Инглесе
45'
41'
Желтая карточка
А. Черри
Желтая карточка
Д. Де Гузман
37'
Желтая карточка
Н. Сполли
34'
25'
Желтая карточка
Л. Мемушай
Желтая карточка
П. Хетемай
23'
ГОЛ! 1:0!
В. Бирса
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
26
Валерио Верре
ПП
9
Альберто Черри
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
50
Ахмад Бенали
РФ
Главный тренер
Зденек Земан
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
13
Софьян Кийин
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Пескара
12
Габриэле Альдегани
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
4-3-1-2
70
Соррентино
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
2
Сполли
18
Гобби
56
Хетемай
18
Де Гузман
19
Кастро
23
Бирса
69
Меджиорини
45
Инглесе
4-3-3
1
Биццарри
7
Дзампано
2
Стендардо
35
Кода
3
Бираги
26
Верре
5
Бруно
20
Мемушай
50
Бенали
10
Капрари
9
Черри
23
Бирса
13
Кийин
13
Кийин
23
Бирса
19
Кастро
22
Иско
22
Иско
19
Кастро
45
Инглесе
6
Гакпе
6
Гакпе
45
Инглесе
Митрица
3
Пепе
3
Пепе
Митрица
7
Дзампано
23
Кресценци
23
Кресценци
7
Дзампано
50
Бенали
28
Митрица
28
Митрица
50
Бенали
Остались в запасе
Кьево
Пескара
16
Иван Радованович
ОП
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
20
Григорис Кастанос
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
12
Габриэле Альдегани
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Кьево - Пескара
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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