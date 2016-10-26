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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Аталанта
Пескара - Аталанта: обзор матча 26 октября 2016
Пескара
26.10.2016, среда, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
60'
М. Кальдара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Аталанта
84'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
83'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Ф. Кессье
Замена
А. Митрица
️️️️
К. Бираги
77'
76'
Замена
А. Масиелло
️️️️
А. Конти
Желтая карточка
К. Бираги
75'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
69'
Замена
С. Пепе
️️️️
Г. Бругман
65'
60'
ГОЛ! 0:1!
М. Кальдара
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Л. Мемушай
58'
54'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Г. Бругман
41'
27'
Желтая карточка
А. Конко
19'
Желтая карточка
А. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
20
Альберто Аквилани
ОП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
3
Букари Драме
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
28
Александру Митрица
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
3-4-2-2
1
Биццарри
23
Лустиг
44
Форнасьер
14
Кампаньяро
3
Бираги
16
Бругман
20
Аквилани
7
Дзампано
23
Кресценци
20
Мемушай
7
Манай
10
Капрари
3-5-2
1
Бериша
25
Конко
87
Жуканович
23
Кальдара
13
Конти
27
Куртич
19
Кессье
8
Фройлер
3
Драме
9
Палоски
10
Гомес
16
Бругман
3
Пепе
3
Пепе
16
Бругман
3
Бираги
28
Митрица
28
Митрица
3
Бираги
20
Мемушай
4
Кристанте
4
Кристанте
20
Мемушай
10
Гомес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Гомес
13
Конти
5
Масиелло
5
Масиелло
13
Конти
19
Кессье
21
Гальярдини
21
Гальярдини
19
Кессье
Остались в запасе
Пескара
Аталанта
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
50
Ахмад Бенали
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
50
Ахмад Бенали
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
32
Брайан Кабесас
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Пескара - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Адриатико
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