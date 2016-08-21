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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Наполи
Пескара - Наполи: обзор матча 21 августа 2016
Пескара
21.08.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
8'
А. Бенали
35'
Д. Капрари
60'
Д. Мертенс
63'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Наполи
90'
+2
Желтая карточка
Д. Мертенс
Замена
А. Кресценци
️️️️
Г. Бругман
86'
Желтая карточка
Н. Гьембер
74'
71'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Гамшик
Замена
Д. Жупарич
️️️️
А. Кода
71'
Замена
Р. Манай
️️️️
Л. Мемушай
64'
63'
ГОЛ! 2:2!
Д. Мертенс
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
М. Вальдифиори
53'
Замена
А. Милик
️️️️
М. Габбиадини
53'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
Желтая карточка
А. Биццарри
52'
Желтая карточка
Г. Бругман
47'
ГОЛ! 2:0!
Д. Капрари
Пас отдал
Ф. Дзампано
35'
29'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:0!
А. Бенали
Пас отдал
В. Верре
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
25
Аллан
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
28
Рэнсфорд Селаси
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
80
Марко Акатулло
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
26
Игор Ласицки
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
94
Роберто Инсинье
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-1-4-1
1
Биццарри
3
Бираги
23
Гьембер
35
Кода
7
Дзампано
16
Бругман
20
Мемушай
50
Бенали
26
Верре
4
Кристанте
10
Капрари
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
25
Аллан
16
Вальдифиори
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
11
Габбиадини
35
Кода
13
Жупарич
13
Жупарич
35
Кода
16
Бругман
23
Кресценци
23
Кресценци
16
Бругман
20
Мемушай
7
Манай
7
Манай
20
Мемушай
17
Гамшик
7
Зелински
7
Зелински
17
Гамшик
11
Габбиадини
30
Милик
30
Милик
11
Габбиадини
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
Остались в запасе
Пескара
Наполи
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
28
Рэнсфорд Селаси
ЦП
80
Марко Акатулло
ЦФ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
Главный тренер
Массимо Оддо
26
Игор Ласицки
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
28
Рэнсфорд Селаси
ЦП
80
Марко Акатулло
ЦФ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
28
Александру Митрица
ЦП
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
Остались в запасе
26
Игор Ласицки
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
94
Роберто Инсинье
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Пескара - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Адриатико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:40)
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