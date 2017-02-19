Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Дженоа
Пескара - Дженоа: обзор матча 19 февраля 2017
Пескара
19.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
5 : 0
Завершен
Дженоа
5'
Л. Орбан (АГ)
19'
Д. Капрари
31'
А. Бенали
81'
Д. Капрари
87'
А. Черри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Дженоа
ГОЛ! 5:0!
А. Черри
Пас отдал
Ф. Дзампано
87'
Замена
Ч. Бово
️️️️
А. Кода
82'
ГОЛ! 4:0!
Д. Капрари
Пас отдал
Л. Мемушай
81'
Замена
С. Пепе
️️️️
А. Бенали
75'
Замена
С. Мунтари
️️️️
В. Верре
72'
61'
Замена
Эденилсон
️️️️
Д. Симеоне
Желтая карточка
Д. Капрари
49'
45'
Замена
М. Пинилья
️️️️
Д. Лазович
ГОЛ! 3:0!
А. Бенали
Пас отдал
Л. Мемушай
31'
30'
Замена
Г. Пандев
️️️️
О. Хильемарк
ГОЛ! 2:0!
Д. Капрари
Пас отдал
К. Бираги
19'
Желтая карточка
К. Бираги
12'
9'
Желтая карточка
Л. Ригони
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Орбан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
26
Валерио Верре
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
50
Ахмад Бенали
РФ
Главный тренер
Зденек Земан
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
6
Лукас Орбан
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
30
Лука Ригони
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
88
Дарко Лазович
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
33
Алекс Коппола
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
44
Никола Нинкович
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
4-3-3
1
Биццарри
3
Бираги
2
Стендардо
35
Кода
7
Дзампано
20
Мемушай
5
Бруно
26
Верре
9
Черри
10
Капрари
50
Бенали
4-4-2
16
Ламанна
93
Лаксальт
8
Бурдиссо
4
Иццо
6
Орбан
88
Лазович
7
Хильемарк
32
Катальди
30
Ригони
18
Симеоне
17
Палладино
35
Кода
83
Бово
83
Бово
35
Кода
50
Бенали
3
Пепе
3
Пепе
50
Бенали
26
Верре
4
Мунтари
4
Мунтари
26
Верре
18
Симеоне
88
Эденилсон
88
Эденилсон
18
Симеоне
7
Хильемарк
21
Пандев
21
Пандев
7
Хильемарк
88
Лазович
51
Пинилья
51
Пинилья
88
Лазович
Остались в запасе
Пескара
Дженоа
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
33
Алекс Коппола
ЦЗ
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Остались в запасе
33
Алекс Коппола
ЦЗ
44
Никола Нинкович
АП
38
Лукаш Зима
ВР
34
Рубиньо
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
33
Андреа Бегетто
ЦП
23
Леонардо Морозини
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Пескара - Дженоа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Эудженио Аббаттиста
(Мольфетта)
Стадион:
Адриатико
Новости команд
Все
Пескара
Дженоа
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Победитель Евро Инсинье нашел новый клуб
30 января
«Лацио» отдал в аренду правнука Муссолини
2023.08.04 13:19
1
Новая форма «Пескары» – с дельфином и радугой. Дизайнером футболки стал шестилетний мальчик
2020.04.20 19:51
2
Джилардино пройдет просмотр в «Монреале»
2017.09.12 11:29
Экс-полузащитник сборной Италии Аквилани перешел в «Лас-Пальмас»
2017.08.25 22:59
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+