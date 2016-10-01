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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Кьево
Пескара - Кьево: обзор матча 01 октября 2016
Пескара
01.10.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 2
Завершен
Кьево
76'
Р. Меджиорини
85'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Кьево
90'
+1
Замена
В. Париджини
️️️️
Р. Инглесе
85'
ГОЛ! 0:2!
Р. Инглесе
Пас отдал
Л. Кастро
Замена
Р. Мурич
️️️️
Г. Бругман
84'
81'
Замена
Н. Ригони
️️️️
В. Бирса
79'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
76'
ГОЛ! 0:1!
Р. Меджиорини
Пас отдал
В. Бирса
Замена
Б. Кристанте
️️️️
А. Бенали
74'
Замена
А. Митрица
️️️️
Р. Манай
68'
63'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Г. Бругман
56'
46'
Желтая карточка
Н. Сполли
25'
Желтая карточка
Н. Фрей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
5
Алессандро Бруно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Кьево
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
14
Витторио Париджини
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-1-4-2
1
Биццарри
3
Бираги
44
Форнасьер
14
Кампаньяро
16
Бругман
23
Кресценци
50
Бенали
20
Мемушай
26
Верре
10
Капрари
7
Манай
4-1-2-1-2
70
Соррентино
21
Фрей
3
Дайнелли
2
Сполли
18
Гобби
16
Радованович
19
Кастро
56
Хетемай
23
Бирса
9
Флоро Флорес
45
Инглесе
50
Бенали
4
Кристанте
4
Кристанте
50
Бенали
7
Манай
28
Митрица
28
Митрица
7
Манай
16
Бругман
11
Мурич
11
Мурич
16
Бругман
23
Бирса
69
Ригони
69
Ригони
23
Бирса
45
Инглесе
14
Париджини
14
Париджини
45
Инглесе
9
Флоро Флорес
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Пескара
Кьево
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
5
Алессандро Бруно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
Главный тренер
Массимо Оддо
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
5
Алессандро Бруно
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
Остались в запасе
98
Алессандро Конфенте
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Пескара - Кьево
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Манганьелло
(Пинероло)
Стадион:
Адриатико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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