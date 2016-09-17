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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Пескара
Лацио - Пескара: обзор матча 17 сентября 2016
Лацио
17.09.2016, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 0
Завершен
Пескара
67'
С. Милинкович-Савич
72'
Ш. Раду
76'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Пескара
Замена
А. Мургиа
️️️️
С. Милинкович-Савич
81'
ГОЛ! 3:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Б. Кейта
76'
73'
Замена
А. Митрица
️️️️
Б. Кристанте
Замена
Д. Баста
️️️️
Ф. Андерсон
73'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Раду
Пас отдал
Д. Катальди
72'
ГОЛ! 1:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ф. Андерсон
67'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Ф. Джорджевич
60'
Желтая карточка
Ш. Раду
49'
49'
Замена
М. Форнасьер
️️️️
Н. Гьембер
45'
Замена
Р. Манай
️️️️
А. Бенали
35'
Пенальти не реализован!
Л. Мемушай
Желтая карточка
Баштуш
34'
28'
Желтая карточка
В. Верре
17'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
АП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Алессандро Кресценци
ЛП
28
Александру Митрица
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
3-3-2-2
22
Маркетти
6
де Врей
26
Раду
15
Баштуш
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
7
Андерсон
32
Катальди
9
Иммобиле
20
Джорджевич
4-1-4-1
1
Биццарри
7
Дзампано
14
Кампаньяро
23
Гьембер
3
Бираги
16
Бругман
4
Кристанте
20
Мемушай
50
Бенали
26
Верре
10
Капрари
20
Милинкович-Савич
11
Мургиа
11
Мургиа
20
Милинкович-Савич
7
Андерсон
8
Баста
8
Баста
7
Андерсон
20
Джорджевич
17
Кейта
17
Кейта
20
Джорджевич
23
Гьембер
44
Форнасьер
44
Форнасьер
23
Гьембер
4
Кристанте
28
Митрица
28
Митрица
4
Кристанте
50
Бенали
7
Манай
7
Манай
50
Бенали
Остались в запасе
Лацио
Пескара
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Алессандро Кресценци
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Алессандро Кресценци
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
18
Стефано Петтинари
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Массимо Оддо
Статистика матча Лацио - Пескара
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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