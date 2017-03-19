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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Пескара
Аталанта - Пескара: обзор матча 19 марта 2017
Аталанта
19.03.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
3 : 0
Завершен
Пескара
14'
А. Гомес
69'
А. Грасси
90+3'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Пескара
ГОЛ! 3:0!
А. Гомес
Пас отдал
Ф. Кессье
90'
+3
Желтая карточка
Х. Хатебур
89'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
А. Грасси
85'
80'
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
А. Кресценци
80'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Л. Мемушай
70'
Замена
М. Кулибали
️️️️
В. Верре
ГОЛ! 2:0!
А. Грасси
Пас отдал
А. Гомес
69'
67'
Желтая карточка
В. Верре
Замена
Ф. Кессье
️️️️
А. Петанья
63'
Замена
А. Палоски
️️️️
Б. Кристанте
63'
Желтая карточка
А. Масиелло
62'
27'
Желтая карточка
С. Мунтари
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
Пас отдал
Х. Хатебур
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
33
Ханс Хатебур
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
4
Салли Мунтари
ОП
50
Ахмад Бенали
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
23
Алессандро Кресценци
ПП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Альберто Палоски
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
20
Адриан Кубас
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
4-4-2
95
Голлини
37
Спинаццола
5
Масиелло
2
Толой
23
Кальдара
33
Грасси
4
Кристанте
8
Фройлер
33
Хатебур
10
Гомес
37
Петанья
4-1-4-1
1
Биццарри
7
Дзампано
35
Кода
83
Бово
3
Бираги
4
Мунтари
23
Кресценци
26
Верре
20
Мемушай
50
Бенали
9
Черри
37
Петанья
19
Кессье
19
Кессье
37
Петанья
33
Грасси
8
Мильяччо
8
Мильяччо
33
Грасси
4
Кристанте
9
Палоски
9
Палоски
4
Кристанте
20
Мемушай
20
Кастанос
20
Кастанос
20
Мемушай
26
Верре
28
Кулибали
28
Кулибали
26
Верре
23
Кресценци
38
Баэбек
38
Баэбек
23
Кресценци
Остались в запасе
Аталанта
Пескара
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
20
Адриан Кубас
ОП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
1
Этрит Бериша
ВР
31
Франческо Росси
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
20
Адриан Кубас
ОП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Аталанта - Пескара
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Атлети Адзурри
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