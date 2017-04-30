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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Пескара
Кальяри - Пескара: обзор матча 30 апреля 2017
Кальяри
30.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 0
Завершен
Пескара
23'
Ж. Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Пескара
90'
+6
Красная карточка
С. Мунтари
90'
Желтая карточка
С. Мунтари
90'
Замена
А. Кресценци
️️️️
С. Мунтари
83'
Желтая карточка
Г. Кастанос
Замена
С. Падоин
️️️️
Н. Барелла
77'
72'
Замена
Г. Кастанос
️️️️
А. Бенали
72'
Замена
Г. Бругман
️️️️
М. Кулибали
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Фариас
65'
Желтая карточка
Б. Алвеш
64'
Замена
П. Фараго
️️️️
А. Ионицэ
58'
44'
Желтая карточка
Х. Миличевич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Педро
23'
22'
Желтая карточка
М. Форнасьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Артур Ионицэ
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Ледиан Мемушай
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ПП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
50
Ахмад Бенали
РФ
Главный тренер
Зденек Земан
Кальяри
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
4-3-1-2
77
Рафаэль
29
Мурру
18
Саламон
22
Алвеш
4
Писакане
23
Барелла
77
Тахцидис
17
Ионицэ
17
Фариас
9
Жоао Педро
22
Боррьелло
3-3-4
19
Фьорилло
7
Дзампано
83
Бово
44
Форнасьер
28
Кулибали
4
Мунтари
20
Мемушай
50
Бенали
10
Капрари
9
Черри
15
Миличевич
23
Барелла
19
Падоин
19
Падоин
23
Барелла
17
Ионицэ
24
Фараго
24
Фараго
17
Ионицэ
17
Фариас
25
Сау
25
Сау
17
Фариас
50
Бенали
20
Кастанос
20
Кастанос
50
Бенали
4
Мунтари
23
Кресценци
23
Кресценци
4
Мунтари
28
Кулибали
16
Бругман
16
Бругман
28
Кулибали
Остались в запасе
Кальяри
Пескара
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
20
Адриан Кубас
ОП
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Алессандро Бруно
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
36
Лука Кроста
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
32
Кван Сон Хан
ЦФ
Остались в запасе
20
Адриан Кубас
ОП
1
Альбано Биццарри
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Алессандро Бруно
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Массимо Растелли
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Кальяри - Пескара
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Минелли
(Варезе)
Стадион:
Сант-Элия
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