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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Лацио
Пескара - Лацио: обзор матча 05 февраля 2017
Пескара
05.02.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 6
Завершен
Лацио
29'
А. Бенали
41'
Г. Бругман
10'
М. Пароло
14'
М. Пароло
49'
М. Пароло
57'
Б. Кейта
69'
Ч. Иммобиле
77'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Лацио
86'
Замена
М. Тункара
️️️️
Ч. Иммобиле
78'
Замена
А. Мургиа
️️️️
Л. Билья
77'
ГОЛ! 2:6!
М. Пароло
Пас отдал
С. Лулич
76'
Желтая карточка
Л. Билья
Замена
А. Кресценци
️️️️
К. Бираги
74'
Замена
А. Черри
️️️️
Г. Бругман
70'
69'
ГОЛ! 2:5!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. де Врей
65'
Замена
С. Лулич
️️️️
Б. Кейта
Замена
А. Митрица
️️️️
С. Мунтари
58'
57'
ГОЛ! 2:4!
Б. Кейта
Пас отдал
Ч. Иммобиле
49'
ГОЛ! 2:3!
М. Пароло
ГОЛ! 2:2!
Г. Бругман
Пас отдал
А. Бенали
41'
Пенальти не реализован!
Д. Капрари
36'
ГОЛ! 1:2!
А. Бенали
29'
14'
ГОЛ! 0:2!
М. Пароло
Пас отдал
Л. Билья
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Пароло
Пас отдал
Ф. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Алессандро Кресценци
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
5
Алессандро Бруно
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
18
Луис Альберто
АП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-1-4-1
1
Биццарри
3
Бираги
23
Гьембер
2
Стендардо
7
Дзампано
16
Бругман
20
Кастанос
4
Мунтари
50
Бенали
26
Верре
10
Капрари
3-4-1-2
22
Маркетти
8
Баста
6
де Врей
29
Худт
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
94
Лукаку
6
Билья
7
Андерсон
9
Иммобиле
17
Кейта
3
Бираги
23
Кресценци
23
Кресценци
3
Бираги
4
Мунтари
28
Митрица
28
Митрица
4
Мунтари
16
Бругман
9
Черри
9
Черри
16
Бругман
9
Иммобиле
9
Тункара
9
Тункара
9
Иммобиле
6
Билья
11
Мургиа
11
Мургиа
6
Билья
17
Кейта
19
Лулич
19
Лулич
17
Кейта
Остались в запасе
Пескара
Лацио
20
Адриан Кубас
ОП
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
Главный тренер
Массимо Оддо
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
20
Адриан Кубас
ОП
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
26
Давиде Виттурини
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
5
Алессандро Бруно
ЦП
98
Фердинандо Дель Соле
ЦП
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Пескара - Лацио
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Адриатико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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