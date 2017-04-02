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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Милан
Пескара - Милан: обзор матча 02 апреля 2017
Пескара
02.04.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
1 : 1
Завершен
Милан
12'
Г. Палетта (АГ)
41'
М. Пашалич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Милан
Желтая карточка
А. Бруно
85'
78'
Желтая карточка
М. Локателли
78'
Замена
Ю. Куцка
️️️️
М. Фернандес
Замена
А. Черри
️️️️
Д. Капрари
76'
Желтая карточка
Л. Мемушай
75'
70'
Замена
М. Локателли
️️️️
Х. Соса
Замена
А. Бруно
️️️️
С. Мунтари
66'
63'
Желтая карточка
Х. Соса
58'
Желтая карточка
Г. Палетта
58'
Замена
Д. Лападула
️️️️
К. Бакка
Желтая карточка
Ч. Бово
52'
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Пашалич
Желтая карточка
К. Бираги
25'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Палетта
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
20
Ледиан Мемушай
ПП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
50
Ахмад Бенали
РФ
Главный тренер
Зденек Земан
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Леонел Вангиони
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЛП
7
Лукас Окампос
ЛВ
7
Хосе Соса
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
33
Юрай Куцка
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-2-3
19
Фьорилло
3
Бираги
83
Бово
14
Кампаньяро
7
Дзампано
4
Мунтари
20
Мемушай
10
Капрари
38
Баэбек
50
Бенали
4-2-2-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
29
Палетта
26
Романьоли
11
Вангиони
7
Соса
14
Фернандес
8
Пашалич
7
Окампос
70
Бакка
10
Деулофеу
4
Мунтари
5
Бруно
5
Бруно
4
Мунтари
10
Капрари
9
Черри
9
Черри
10
Капрари
7
Соса
5
Локателли
5
Локателли
7
Соса
14
Фернандес
33
Куцка
33
Куцка
14
Фернандес
70
Бакка
18
Лападула
18
Лападула
70
Бакка
Остались в запасе
Пескара
Милан
20
Адриан Кубас
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
20
Адриан Кубас
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Пескара - Милан
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Адриатико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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