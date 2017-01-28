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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Пескара
Интер - Пескара: обзор матча 28 января 2017
Интер
28.01.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 0
Завершен
Пескара
23'
Д. Д'Амброзио
43'
Ж. Мариу
73'
Эдер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Пескара
Замена
Д. Сантон
️️️️
Д. Д'Амброзио
85'
82'
Замена
А. Кубас
️️️️
Г. Кастанос
Замена
Г. Барбоза
️️️️
А. Кандрева
76'
75'
Замена
А. Черри
️️️️
Ж. Баэбек
ГОЛ! 3:0!
Эдер
Пас отдал
М. Икарди
73'
Замена
Эдер
️️️️
И. Перишич
71'
67'
Желтая карточка
К. Бираги
55'
Замена
А. Кресценци
️️️️
Г. Стендардо
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
54'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Мариу
Пас отдал
И. Перишич
43'
ГОЛ! 1:0!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
М. Брозович
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
23
Жоау Мариу
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Роберто Гальярдини
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Пескара
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
5
Алессандро Бруно
ЦП
50
Ахмад Бенали
ПП
26
Валерио Верре
ЛФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Пескара
19
Винченцо Фьорилло
ВР
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Алессандро Кресценци
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
28
Александру Митрица
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
13
Миранда
33
Д'Амброзио
77
Брозович
17
Медель
87
Кандрева
21
Гальярдини
5
Перишич
23
Мариу
9
Икарди
4-4-2
1
Биццарри
7
Дзампано
35
Кода
2
Стендардо
3
Бираги
50
Бенали
20
Мемушай
5
Бруно
20
Кастанос
38
Баэбек
26
Верре
33
Д'Амброзио
18
Сантон
18
Сантон
33
Д'Амброзио
87
Кандрева
9
Барбоза
9
Барбоза
87
Кандрева
5
Перишич
23
Эдер
23
Эдер
5
Перишич
20
Кастанос
20
Кубас
20
Кубас
20
Кастанос
2
Стендардо
23
Кресценци
23
Кресценци
2
Стендардо
38
Баэбек
9
Черри
9
Черри
38
Баэбек
Остались в запасе
Интер
Пескара
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Массимо Оддо
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Остались в запасе
23
Леонардо Малоку
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Массимо Оддо
Статистика матча Интер - Пескара
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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