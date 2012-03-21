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    Денис Стракуалурси - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Денис
    Фамилия Стракуалурси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 октября 1987 (35 лет)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 21 1 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 84' -90' Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    16'
    06.05.2012 59' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Эвертон (Ливерпуль)
    01.05.2012 79' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    28.04.2012 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 4:0 Фулхэм (Лондон)
    22.04.2012 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 4:4 Эвертон (Ливерпуль)
    09.04.2012 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 4:0 Сандерленд (Сандерленд)
    07.04.2012 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 2:2 Эвертон (Ливерпуль)
    31.03.2012 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    24.03.2012 82' -90' Суонси (Суонси) 0:2 Эвертон (Ливерпуль)
    21.03.2012 87' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Арсенал (Лондон)
    13.03.2012 1' -62' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:0 Эвертон (Ливерпуль)
    10.03.2012 78' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Тоттенхэм (Лондон)
    03.03.2012 1' -89' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    11.02.2012 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:0 Челси (Лондон)
    72'
    04.02.2012 1' -60' Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    31.01.2012 1' -88' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    21.01.2012 88' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Блэкберн (Блэкберн)
    14.01.2012 88' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    11.01.2012 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    04.01.2012 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:2 Болтон (Болтон)
    01.01.2012 65' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 Эвертон (Ливерпуль)
    90'
    26.12.2011 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Эвертон (Ливерпуль)
    21.12.2011 75' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:0 Суонси (Суонси)
    17.12.2011 61' -90' Эвертон (Ливерпуль) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    10.12.2011 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:0 Эвертон (Ливерпуль)
    04.12.2011 76' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    26.11.2011 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:2 Эвертон (Ливерпуль)
    19.11.2011 90' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    05.11.2011 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    29.10.2011 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    23.10.2011 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:3 Эвертон (Ливерпуль)
    15.10.2011 Был в запасе Челси (Лондон) 3:1 Эвертон (Ливерпуль)
    01.10.2011 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    24.09.2011 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    17.09.2011 83' -90' Эвертон (Ливерпуль) 3:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    90'
    10.09.2011 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:2 Астон Вилла (Бирмингем)
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