Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Денис Стракуалурси - статистика

Завершил карьеру
20 октября 1987 (38)
#11 | Нападающий
191 см
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эвертон
21
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Эвертон
3 : 1
13.05.2012
Ньюкасл
84' - 90'
16'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
06.05.2012
Эвертон
59' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сток Сити
1 : 1
01.05.2012
Эвертон
79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Эвертон
4 : 0
28.04.2012
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
22.04.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Эвертон
4 : 0
09.04.2012
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Норвич Сити
2 : 2
07.04.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Эвертон
2 : 0
31.03.2012
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Суонси
0 : 2
24.03.2012
Эвертон
82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Эвертон
0 : 1
21.03.2012
Арсенал
87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ливерпуль
3 : 0
13.03.2012
Эвертон
1' - 62'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Эвертон
1 : 0
10.03.2012
Тоттенхэм
78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.03.2012
Эвертон
1' - 89'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Эвертон
2 : 0
11.02.2012
Челси
1' - 90'
72'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
04.02.2012
Эвертон
1' - 60'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Эвертон
1 : 0
31.01.2012
Манчестер Сити
1' - 88'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Эвертон
1 : 1
21.01.2012
Блэкберн
88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Астон Вилла
1 : 1
14.01.2012
Эвертон
88' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Тоттенхэм
2 : 0
11.01.2012
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Эвертон
1 : 2
04.01.2012
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Вест Бромвич
0 : 1
01.01.2012
Эвертон
65' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Сандерленд
1 : 1
26.12.2011
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Эвертон
1 : 0
21.12.2011
Суонси
75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Эвертон
1 : 1
17.12.2011
Норвич Сити
61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Арсенал
1 : 0
10.12.2011
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Эвертон
0 : 1
04.12.2011
Сток Сити
76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Болтон
0 : 2
26.11.2011
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
2 : 1
19.11.2011
Вулверхэмптон
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 1
05.11.2011
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Эвертон
0 : 1
29.10.2011
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Фулхэм
1 : 3
23.10.2011
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Челси
3 : 1
15.10.2011
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
01.10.2011
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Манчестер Сити
2 : 0
24.09.2011
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Эвертон
3 : 1
17.09.2011
Уиган Атлетик
83' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Эвертон
2 : 2
10.09.2011
Астон Вилла
Был в запасе
Главные новости
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
5
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
6
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
Черданцев – о самом дорогом летнем новичке «Спартака»: «Объективно разочаровывает»
18:41
9
Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
17:38
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+