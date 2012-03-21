|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эвертон
|21
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|84' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|16'
|06.05.2012
|59' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|01.05.2012
|79' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|28.04.2012
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|4:0
|Фулхэм (Лондон)
|22.04.2012
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:4
|Эвертон (Ливерпуль)
|09.04.2012
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|4:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|07.04.2012
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|2:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|31.03.2012
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|24.03.2012
|82' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|21.03.2012
|87' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|13.03.2012
|1' -62'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|10.03.2012
|78' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|03.03.2012
|1' -89'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|11.02.2012
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:0
|Челси (Лондон)
|72'
|04.02.2012
|1' -60'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|31.01.2012
|1' -88'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|21.01.2012
|88' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|14.01.2012
|88' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|11.01.2012
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|04.01.2012
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Болтон (Болтон)
|01.01.2012
|65' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|90'
|26.12.2011
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|21.12.2011
|75' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|17.12.2011
|61' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|10.12.2011
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|04.12.2011
|76' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|26.11.2011
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Эвертон (Ливерпуль)
|19.11.2011
|90' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|05.11.2011
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|29.10.2011
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|23.10.2011
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:3
|Эвертон (Ливерпуль)
|15.10.2011
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|3:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|01.10.2011
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|24.09.2011
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|17.09.2011
|83' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|3:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|90'
|10.09.2011
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:2
|Астон Вилла (Бирмингем)