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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Сток Сити
Эвертон - Сток Сити: обзор матча 04 декабря 2011
Эвертон
04.12.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Сток Сити
15'
Р. Хут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сток Сити
+3
Замена
М. Апсон
️️️️
М. Этерингтон
Замена
М. Гуйе
️️️️
Т. Хибберт
Замена
Д. Стракуалурси
️️️️
А. Веллиос
Замена
А. Бегович
️️️️
Т. Соренсен
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
Э. Уилкинсон
️️️️
Д. Вудгейт
Желтая карточка
М. Уилсон
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хут
Пас отдал
Д. Уайтхэд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-2-4-1
1
Ховард
23
Коулмен
5
Хейтинга
19
Ягиелка
3
Бэйнс
2
Хибберт
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
25
Феллайни
21
Осман
27
Веллиос
3-2-3-2
29
Соренсен
5
Шоттон
17
Шоукросс
6
Хут
39
Вудгейт
36
Уилсон
4
Уайтхэд
12
Уилэн
26
Этерингтон
15
Крауч
19
Уолтерс
14
Билялетдинов
6
Родуэлл
6
Родуэлл
14
Билялетдинов
2
Хибберт
99
Гуйе
99
Гуйе
2
Хибберт
27
Веллиос
11
Стракуалурси
11
Стракуалурси
27
Веллиос
29
Соренсен
31
Бегович
31
Бегович
29
Соренсен
26
Этерингтон
4
Апсон
4
Апсон
26
Этерингтон
39
Вудгейт
28
Уилкинсон
28
Уилкинсон
39
Вудгейт
Остались в запасе
Эвертон
Сток Сити
82
Ян Муха
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
8
Уилсон Паласиос
ЦП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Эвертон - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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