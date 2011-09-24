Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон: обзор матча 24 сентября 2011
Манчестер Сити
24.09.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
68'
М. Балотелли
89'
Д. Милнер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Эвертон
ГОЛ! 2:0!
Д. Милнер
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
Замена
С. Савич
️️️️
С. Насри
Замена
А. Веллиос
️️️️
Ш. Коулмен
Замена
Д. Милнер
️️️️
С. Агуэро
Замена
Р. Дренте
️️️️
Ф. Невилл
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
С. Агуэро
Замена
Л. Саа
️️️️
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Т. Кэхилл
Замена
М. Балотелли
️️️️
Э. Джеко
Желтая карточка
Я. Туре
Желтая карточка
Л. Осман
Желтая карточка
Ф. Невилл
20'
Желтая карточка
Д. Родуэлл
Травма
Я. Туре
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
18
Гарет Бэрри
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
18
Фил Невилл
ЦП
23
Шеймус Коулмен
ПП
21
Леон Осман
ЦФ
17
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Клиши
15
Лескотт
4
Компани
4
Ричардс
14
Насри
42
Туре
18
Бэрри
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
4-4-2
1
Ховард
2
Хибберт
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
23
Коулмен
25
Феллайни
18
Невилл
6
Родуэлл
17
Кэхилл
21
Осман
14
Насри
15
Савич
15
Савич
14
Насри
10
Агуэро
20
Милнер
20
Милнер
10
Агуэро
10
Джеко
45
Балотелли
45
Балотелли
10
Джеко
18
Невилл
87
Дренте
87
Дренте
18
Невилл
23
Коулмен
27
Веллиос
27
Веллиос
23
Коулмен
17
Кэхилл
28
Саа
28
Саа
17
Кэхилл
Остались в запасе
Манчестер Сити
Эвертон
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Сити - Эвертон
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:45 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Эвертон
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+