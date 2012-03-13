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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 13 марта 2012
Ливерпуль
13.03.2012, вторник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Эвертон
34'
С. Джеррард
51'
С. Джеррард
90+3'
С. Джеррард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Эвертон
ГОЛ! 3:0!
С. Джеррард
Пас отдал
Л. Суарес
+3
Желтая карточка
Х. Энрике
+1
+1
Желтая карточка
Т. Хибберт
Желтая карточка
Р. Дренте
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Замена
Д. Кейт
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Н. Елавич
️️️️
В. Аничебе
Замена
Р. Дренте
️️️️
Ш. Коулмен
Замена
Л. Осман
️️️️
Д. Стракуалурси
Желтая карточка
С. Пиенаар
ГОЛ! 2:0!
С. Джеррард
Пас отдал
Л. Суарес
ГОЛ! 1:0!
С. Джеррард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
23
Шеймус Коулмен
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
7
Дирк Кейт
ПП
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
21
Энрике
37
Шкртел
23
Каррагер
16
Келли
14
Хендерсон
8
Джеррард
8
Спиринг
19
Даунинг
9
Кэрролл
9
Суарес
4-4-2
1
Ховард
2
Хибберт
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
23
Коулмен
6
Родуэлл
25
Феллайни
20
Пиенаар
28
Аничебе
11
Стракуалурси
14
Хендерсон
7
Кейт
7
Кейт
14
Хендерсон
23
Коулмен
87
Дренте
87
Дренте
23
Коулмен
11
Стракуалурси
21
Осман
21
Осман
11
Стракуалурси
28
Аничебе
18
Елавич
18
Елавич
28
Аничебе
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Кенни Далглиш
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:55 (прямая)
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