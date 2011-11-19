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Эвертон - Вулверхэмптон
Эвертон - Вулверхэмптон: обзор матча 19 ноября 2011
Эвертон
19.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
44'
Ф. Ягиелка
83'
Л. Бэйнс (П)
37'
С. Хант (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вулверхэмптон
Замена
Д. Стракуалурси
️️️️
Л. Саа
+5
Желтая карточка
Л. Бэйнс
+1
Желтая карточка
Д. О'Хара
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Эдвардс
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Р. Дренте
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Бэйнс
Замена
М. Джарвис
️️️️
Н. Мильяш
Замена
А. Веллиос
️️️️
Т. Кэхилл
Желтая карточка
С. Хант
Желтая карточка
К. Хенри
Замена
Д. Элокоби
️️️️
Р. Стирмен
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ягиелка
Пас отдал
Л. Бэйнс
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Хант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
23
Джейми О'Хара
ЛП
10
Ненад Мильяш
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-2-4-1
1
Ховард
23
Коулмен
5
Хейтинга
19
Ягиелка
3
Бэйнс
2
Хибберт
87
Дренте
25
Феллайни
17
Кэхилл
21
Осман
28
Саа
3-5-1-1
13
Хеннесси
19
Стирмен
28
Джонсон
6
Берра
12
Хант
20
Хенри
16
Эдвардс
3
Уорд
23
О'Хара
10
Мильяш
9
Дойл
87
Дренте
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
87
Дренте
28
Саа
11
Стракуалурси
11
Стракуалурси
28
Саа
17
Кэхилл
27
Веллиос
27
Веллиос
17
Кэхилл
19
Стирмен
6
Элокоби
6
Элокоби
19
Стирмен
10
Мильяш
16
Джарвис
16
Джарвис
10
Мильяш
16
Эдвардс
26
Флетчер
26
Флетчер
16
Эдвардс
Остались в запасе
Эвертон
Вулверхэмптон
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Эвертон - Вулверхэмптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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