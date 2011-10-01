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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 01 октября 2011
Эвертон
01.10.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
70'
Э. Кэрролл
80'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ливерпуль
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Л. Лейва
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Замена
А. Веллиос
️️️️
Т. Хибберт
ГОЛ! 0:1!
Э. Кэрролл
Пас отдал
Х. Энрике
Замена
Ф. Невилл
️️️️
Л. Осман
Замена
К. Беллами
️️️️
С. Даунинг
Замена
С. Джеррард
️️️️
Ч. Адам
Замена
Р. Дренте
️️️️
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Л. Лейва
Пенальти не реализован!
Д. Кейт
Желтая карточка
Т. Кэхилл
Красная карточка
Д. Родуэлл
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
25
Маруан Феллайни
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
6
Лукас Лейва
ПП
7
Дирк Кейт
ЛФ
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Кенни Далглиш
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
18
Фил Невилл
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
87
Ройстон Дренте
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Ливерпуль
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Стивен Джеррард
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
2
Хибберт
23
Коулмен
6
Родуэлл
17
Кэхилл
21
Осман
28
Саа
25
Феллайни
4-3-3
25
Рейна
16
Келли
23
Каррагер
37
Шкртел
21
Энрике
6
Лейва
16
Адам
19
Даунинг
9
Кэрролл
9
Суарес
7
Кейт
21
Осман
18
Невилл
18
Невилл
21
Осман
23
Коулмен
87
Дренте
87
Дренте
23
Коулмен
2
Хибберт
27
Веллиос
27
Веллиос
2
Хибберт
16
Адам
8
Джеррард
8
Джеррард
16
Адам
6
Лейва
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Лейва
19
Даунинг
39
Беллами
39
Беллами
19
Даунинг
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Кенни Далглиш
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Остались в запасе
32
Дони
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Кенни Далглиш
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:35 (прямая) 05:00 (воскресенье, 2 октября)
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