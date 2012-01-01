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Вест Бромвич - Эвертон
Вест Бромвич - Эвертон: обзор матча 01 января 2012
Вест Бромвич
01.01.2012, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
87'
В. Аничебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Эвертон
+3
Желтая карточка
Д. Стракуалурси
Замена
Г. Дорранс
️️️️
К. Брант
+3
ГОЛ! 0:1!
В. Аничебе
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Замена
Д. Стракуалурси
️️️️
Л. Саа
Замена
В. Аничебе
️️️️
Ф. Невилл
Замена
М. Гуйе
️️️️
Д. Родуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Бромвич
13
Мартон Фулоп
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
3-2-3-2
12
Фостер
36
Маколи
20
Шарнер
2
Джонс
3
Шори
15
Доусон
7
Томас
11
Брант
7
Моррисон
7
Лонг
27
Одемвингие
3-2-3-1
1
Ховард
25
Дистен
19
Ягиелка
5
Хейтинга
18
Невилл
3
Бэйнс
21
Осман
6
Родуэлл
17
Кэхилл
28
Саа
11
Брант
18
Дорранс
18
Дорранс
11
Брант
6
Родуэлл
99
Гуйе
99
Гуйе
6
Родуэлл
28
Саа
11
Стракуалурси
11
Стракуалурси
28
Саа
18
Невилл
28
Аничебе
28
Аничебе
18
Невилл
Остались в запасе
Вест Бромвич
Эвертон
13
Мартон Фулоп
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Мартон Фулоп
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Бромвич - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Хоуторнс
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