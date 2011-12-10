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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 10 декабря 2011
Арсенал
10.12.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Эвертон
68'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Эвертон
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
Т. Росицки
️️️️
Жервиньо
Замена
И. Микел
️️️️
Т. Вермален
Желтая карточка
С. Дистен
Замена
М. Гуйе
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
К. МакАлени
️️️️
Ф. Невилл
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
А. Сонг
Замена
С. Дистен
️️️️
Л. Саа
Желтая карточка
А. Рэмзи
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Желтая карточка
М. Артета
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
4
Томас Вермален
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Александр Сонг
ОП
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
17
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
5
Игнаси Микел
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Конор МакАлени
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Щесны
4
Вермален
4
Мертезакер
6
Косиельни
5
Джуру
8
Сонг
8
Артета
21
Рэмзи
32
Уолкотт
27
Жервиньо
32
ван Перси
4-4-2
1
Ховард
2
Хибберт
19
Ягиелка
5
Хейтинга
3
Бэйнс
14
Билялетдинов
25
Феллайни
18
Невилл
23
Коулмен
17
Кэхилл
28
Саа
4
Вермален
5
Микел
5
Микел
4
Вермален
32
Уолкотт
5
Фримпонг
5
Фримпонг
32
Уолкотт
27
Жервиньо
10
Росицки
10
Росицки
27
Жервиньо
28
Саа
25
Дистен
25
Дистен
28
Саа
18
Невилл
10
МакАлени
10
МакАлени
18
Невилл
14
Билялетдинов
99
Гуйе
99
Гуйе
14
Билялетдинов
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
51
Йосси Бенаюн
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Арсенал - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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