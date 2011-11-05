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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Эвертон
Ньюкасл - Эвертон: обзор матча 05 ноября 2011
Ньюкасл
05.11.2011, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
11'
Д. Хейтинга (АГ)
29'
Р. Тэйлор
45+1'
Д. Родуэлл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Эвертон
Желтая карточка
Р. Дренте
Желтая карточка
Р. Тэйлор
Замена
Д. МакФадден
️️️️
Т. Хибберт
Желтая карточка
Д. Гатри
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Бест
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Замена
Т. Кэхилл
️️️️
Д. Хейтинга
Замена
С. Амеоби
️️️️
С. Марво
Травма
С. Марво
Желтая карточка
Д. Хейтинга
+1
ГОЛ! 2:1!
Д. Родуэлл
Пас отдал
Р. Дренте
Замена
С. Дистен
️️️️
Ф. Невилл
Травма
Ф. Невилл
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Й. Кабай
Травма
Й. Кабай
ГОЛ! 2:0!
Р. Тэйлор
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Хейтинга
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
(К)
ЦЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Леон Бест
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
18
Фил Невилл
(К)
ОП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Леон Осман
АП
23
Шеймус Коулмен
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-3-1-2
23
Крул
5
Тэйлор
2
Колоччини
27
Тэйлор
2
Симпсон
18
Гутьеррес
23
Гатри
29
Кабай
12
Марво
9
Бест
19
Ба
4-1-3-1-1
1
Ховард
2
Хибберт
19
Ягиелка
5
Хейтинга
3
Бэйнс
18
Невилл
23
Коулмен
6
Родуэлл
87
Дренте
21
Осман
28
Саа
29
Кабай
32
Гослинг
32
Гослинг
29
Кабай
9
Бест
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
9
Бест
12
Марво
10
Амеоби
10
Амеоби
12
Марво
18
Невилл
25
Дистен
25
Дистен
18
Невилл
5
Хейтинга
17
Кэхилл
17
Кэхилл
5
Хейтинга
2
Хибберт
24
МакФадден
24
МакФадден
2
Хибберт
Остались в запасе
Ньюкасл
Эвертон
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
24
Джеймс Перч
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ньюкасл - Эвертон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:30 (прямая)
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