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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ньюкасл
Эвертон - Ньюкасл: обзор матча 13 мая 2012
Эвертон
13.05.2012, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Ньюкасл
16'
С. Пиенаар
27'
Н. Елавич
65'
Д. Хейтинга
73'
Т. Хибберт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ньюкасл
Красная карточка
Т. Кэхилл
+5
Замена
Д. Стракуалурси
️️️️
Н. Елавич
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Ш. Тиоте
Замена
Т. Кэхилл
️️️️
Ф. Невилл
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Т. Хибберт
Замена
С. Дистен
️️️️
Д. Хейтинга
ГОЛ! 3:0!
Д. Хейтинга
Пас отдал
Д. Гибсон
Замена
С. Марво
️️️️
Д. Сантон
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Д. Перч
Желтая карточка
Л. Бэйнс
+3
ГОЛ! 2:0!
Н. Елавич
ГОЛ! 1:0!
С. Пиенаар
Пас отдал
Д. Стракуалурси
16'
10'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
5
Джон Хейтинга
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
18
Фил Невилл
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
3-5-1-1
1
Ховард
5
Хейтинга
19
Ягиелка
2
Хибберт
3
Бэйнс
25
Феллайни
18
Невилл
20
Пиенаар
21
Осман
24
Гибсон
18
Елавич
4-3-1-2
23
Крул
18
Сантон
5
Уильямсон
2
Колоччини
24
Перч
29
Кабай
24
Тиоте
18
Гутьеррес
8
Бен Арфа
19
Ба
61
Сиссе
5
Хейтинга
25
Дистен
25
Дистен
5
Хейтинга
18
Невилл
17
Кэхилл
17
Кэхилл
18
Невилл
18
Елавич
11
Стракуалурси
11
Стракуалурси
18
Елавич
24
Перч
5
Тэйлор
5
Тэйлор
24
Перч
18
Сантон
12
Марво
12
Марво
18
Сантон
24
Тиоте
26
Амеоби
26
Амеоби
24
Тиоте
Остались в запасе
Эвертон
Ньюкасл
82
Ян Муха
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
33
Роб Эллиот
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Эвертон - Ньюкасл
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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