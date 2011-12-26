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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Эвертон
Сандерленд - Эвертон: обзор матча 26 декабря 2011
Сандерленд
26.12.2011, понедельник, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
26'
Д. Коулбэк
51'
Л. Бэйнс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Эвертон
Замена
А. Веллиос
️️️️
Л. Саа
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. Воган
Замена
М. Гуйе
️️️️
Р. Дренте
Желтая карточка
Д. Хейтинга
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Бэйнс
Замена
К. Гарднер
️️️️
Ф. Бардсли
ГОЛ! 1:0!
Д. Коулбэк
Пас отдал
С. Сессеньон
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Т. Брамбл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
3-2-4-1
27
Вествуд
16
О'Ши
30
Браун
19
Брамбл
15
Ричардсон
27
Бардсли
6
Каттермол
29
Сессеньон
7
Ларссон
8
Воган
32
Бендтнер
3-2-3-1
1
Ховард
25
Дистен
5
Хейтинга
19
Ягиелка
18
Невилл
3
Бэйнс
21
Осман
17
Кэхилл
87
Дренте
28
Саа
27
Бардсли
8
Гарднер
8
Гарднер
27
Бардсли
8
Воган
16
МакКлин
16
МакКлин
8
Воган
19
Брамбл
4
Коулбэк
4
Коулбэк
19
Брамбл
87
Дренте
99
Гуйе
99
Гуйе
87
Дренте
28
Саа
27
Веллиос
27
Веллиос
28
Саа
Остались в запасе
Сандерленд
Эвертон
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Сандерленд - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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