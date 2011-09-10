Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Астон Вилла
Эвертон - Астон Вилла: обзор матча 10 сентября 2011
Эвертон
10.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Астон Вилла
19'
Л. Осман
69'
Л. Бэйнс (П)
63'
С. Петров
84'
Г. Агбонлахор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Астон Вилла
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
Замена
А. Веллиос
️️️️
Т. Кэхилл
ГОЛ! 2:2!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
М. Олбрайтон
Замена
Р. Баркли
️️️️
Ш. Коулмен
Замена
С. Айрленд
️️️️
Ф. Делф
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Р. Дренте
️️️️
Д. Билялетдинов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
ГОЛ! 1:1!
С. Петров
Пас отдал
С. Уорнок
ГОЛ! 1:0!
Л. Осман
Пас отдал
Т. Кэхилл
19'
17'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Э. Хески
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
19
Стилян Петров
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
18
Фил Невилл
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
3-2-5
1
Ховард
23
Коулмен
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
2
Хибберт
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
6
Родуэлл
25
Феллайни
21
Осман
4-3-3
24
Гивен
21
Хаттон
22
Данн
39
Коллинс
3
Уорнок
19
Петров
18
Делф
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
19
Хески
10
Бент
14
Билялетдинов
87
Дренте
87
Дренте
14
Билялетдинов
23
Коулмен
6
Баркли
6
Баркли
23
Коулмен
17
Кэхилл
27
Веллиос
27
Веллиос
17
Кэхилл
18
Делф
7
Айрленд
7
Айрленд
18
Делф
19
Хески
10
Беннэн
10
Беннэн
19
Хески
28
Н'Зогбиа
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
28
Н'Зогбиа
Остались в запасе
Эвертон
Астон Вилла
82
Ян Муха
ВР
18
Фил Невилл
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
18
Фил Невилл
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Крис Херд
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Алекс Маклиш
Статистика матча Эвертон - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Астон Вилла
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+