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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Фулхэм
Эвертон - Фулхэм: обзор матча 28 апреля 2012
Эвертон
28.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
4 : 0
Завершен
Фулхэм
7'
Н. Елавич (П)
16'
М. Феллайни
40'
Н. Елавич
60'
Т. Кэхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Фулхэм
Желтая карточка
М. Диарра
Замена
Р. Баркли
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Диарра
ГОЛ! 4:0!
Т. Кэхилл
Пас отдал
С. Пиенаар
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Ф. Сендерос
Замена
Т. Кэхилл
️️️️
Д. Гибсон
Желтая карточка
Д. Гибсон
ГОЛ! 3:0!
Н. Елавич
Пас отдал
С. Пиенаар
ГОЛ! 2:0!
М. Феллайни
Пас отдал
Л. Осман
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Елавич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
25
Сильвен Дистен
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Фил Невилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ПЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Мусса Дембеле
АП
16
Дэмьен Дафф
ПП
2
Клинт Демпси
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
4-5-1
1
Ховард
25
Дистен
19
Ягиелка
5
Хейтинга
2
Хибберт
20
Пиенаар
25
Феллайни
24
Гибсон
18
Невилл
21
Осман
18
Елавич
4-3-1-2
32
Шварцер
14
Сендерос
3
Хьюз
4
Хангеланд
6
Риисе
16
Дафф
11
Фрей
9
Диарра
8
Дембеле
88
Погребняк
2
Демпси
20
Пиенаар
6
Баркли
6
Баркли
20
Пиенаар
24
Гибсон
17
Кэхилл
17
Кэхилл
24
Гибсон
20
Пиенаар
99
Гуйе
99
Гуйе
20
Пиенаар
14
Сендерос
22
Бэйрд
22
Бэйрд
14
Сендерос
9
Диарра
13
Мерфи
13
Мерфи
9
Диарра
9
Диарра
20
Этуху
20
Этуху
9
Диарра
Остались в запасе
Эвертон
Фулхэм
82
Ян Муха
ВР
28
Виктор Аничебе
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
28
Виктор Аничебе
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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