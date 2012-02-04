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Уиган Атлетик - Эвертон
Уиган Атлетик - Эвертон: обзор матча 04 февраля 2012
Уиган Атлетик
04.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
76'
Ф. Невилл (АГ)
83'
В. Аничебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Эвертон
Желтая карточка
М. Фигероа
ГОЛ! 1:1!
В. Аничебе
Пас отдал
Л. Бэйнс
Замена
В. Аничебе
️️️️
Т. Хибберт
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ф. Невилл
Замена
А. Крусат
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Д. Джонс
️️️️
Р. Стам
Замена
У. Родальега
️️️️
Ж. Гомес
Замена
Н. Елавич
️️️️
Д. Стракуалурси
Желтая карточка
Д. МакАртур
Замена
Ф. Невилл
️️️️
Т. Кэхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Лэндон Донован
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
8
Стам
5
Колдуэлл
3
Фигероа
17
Бойс
22
Босежур
16
МакКарти
16
Гомес
11
МакАртур
11
Мозес
9
Ди Санто
4-5-1
1
Ховард
2
Хибберт
25
Дистен
5
Хейтинга
3
Бэйнс
10
Донован
17
Кэхилл
25
Феллайни
24
Гибсон
20
Пиенаар
11
Стракуалурси
9
Ди Санто
7
Крусат
7
Крусат
9
Ди Санто
8
Стам
3
Джонс
3
Джонс
8
Стам
16
Гомес
23
Родальега
23
Родальега
16
Гомес
17
Кэхилл
18
Невилл
18
Невилл
17
Кэхилл
11
Стракуалурси
18
Елавич
18
Елавич
11
Стракуалурси
2
Хибберт
28
Аничебе
28
Аничебе
2
Хибберт
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Эвертон
12
Майк Поллит
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Уиган Атлетик - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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