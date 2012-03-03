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Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон
Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон: обзор матча 03 марта 2012
Куинз Парк Рейнджерс
03.03.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
36'
Б. Замора
31'
Р. Дренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон
Желтая карточка
Ш. Дерри
+4
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Д. Стракуалурси
Замена
Д. Макки
️️️️
А. Таарабт
Замена
Н. Елавич
️️️️
Ф. Невилл
Замена
Л. Осман
️️️️
Р. Дренте
Желтая карточка
С. Пиенаар
ГОЛ! 1:1!
Б. Замора
Пас отдал
А. Бузаки
Желтая карточка
Р. Дренте
ГОЛ! 0:1!
Р. Дренте
Пас отдал
С. Пиенаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
30
Пэдди Кенни
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
4
Шон Дерри
ЦП
14
Акош Бузаки
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
25
Бобби Замора
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
2
Тони Хибберт
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
87
Ройстон Дренте
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Куинз Парк Рейнджерс
24
Радек Черны
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
12
Джейми Макки
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
4-5-1
30
Кенни
5
Онуоха
6
Хилл
2
Траоре
35
Фердинанд
14
Бузаки
49
Таарабт
8
Бартон
98
Райт-Филлипс
4
Дерри
25
Замора
4-4-1-1
1
Ховард
18
Невилл
25
Дистен
5
Хейтинга
3
Бэйнс
87
Дренте
25
Феллайни
20
Пиенаар
2
Хибберт
17
Кэхилл
11
Стракуалурси
49
Таарабт
12
Макки
12
Макки
49
Таарабт
11
Стракуалурси
23
Коулмен
23
Коулмен
11
Стракуалурси
87
Дренте
21
Осман
21
Осман
87
Дренте
18
Невилл
18
Елавич
18
Елавич
18
Невилл
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон
24
Радек Черны
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
24
Томми Смит
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
24
Радек Черны
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
36
Люк Янг
ПЗ
24
Томми Смит
ЦП
23
Джей Ботройд
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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