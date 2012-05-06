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Вулверхэмптон - Эвертон
Вулверхэмптон - Эвертон: обзор матча 06 мая 2012
Вулверхэмптон
06.05.2012, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Эвертон
Замена
Э. Форд
️️️️
М. Кайтли
Замена
М. Гуйе
️️️️
Т. Кэхилл
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
С. Флетчер
Замена
Д. Стракуалурси
️️️️
Д. МакФадден
Замена
Д. Элокоби
️️️️
К. Берра
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
3
Стивен Уорд
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
9
Кевин Дойл
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
25
Сильвен Дистен
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
17
Тим Кэхилл
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Джеймс МакФадден
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
5
Эггерт Йонссон
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
4-5-1
24
Де Врис
3
Уорд
19
Стирмен
6
Берра
23
Зубар
12
Хант
9
Дойл
16
Эдвардс
20
Хенри
28
Кайтли
26
Флетчер
4-5-1
1
Ховард
2
Хибберт
5
Хейтинга
19
Ягиелка
25
Дистен
21
Осман
25
Феллайни
24
МакФадден
20
Пиенаар
17
Кэхилл
18
Елавич
6
Берра
6
Элокоби
6
Элокоби
6
Берра
26
Флетчер
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
26
Флетчер
28
Кайтли
7
Форд
7
Форд
28
Кайтли
17
Кэхилл
99
Гуйе
99
Гуйе
17
Кэхилл
24
МакФадден
11
Стракуалурси
11
Стракуалурси
24
МакФадден
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Эвертон
5
Эггерт Йонссон
ЦП
1
Карл Икеме
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Терри Коннор
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
5
Эггерт Йонссон
ЦП
1
Карл Икеме
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Терри Коннор
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вулверхэмптон - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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