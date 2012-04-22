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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Эвертон
Манчестер Юнайтед - Эвертон: обзор матча 22 апреля 2012
Манчестер Юнайтед
22.04.2012, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
4 : 4
Завершен
Эвертон
41'
У. Руни
57'
Д. Уэлбек
61'
Нани
69'
У. Руни
33'
Н. Елавич
67'
М. Феллайни
83'
Н. Елавич
85'
С. Пиенаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Эвертон
Замена
Чичарито
️️️️
Л. Валенсия
Замена
Ф. Джонс
️️️️
П. Скоулз
ГОЛ! 4:4!
С. Пиенаар
Пас отдал
М. Феллайни
Замена
Т. Кэхилл
️️️️
С. Дистен
ГОЛ! 4:3!
Н. Елавич
ГОЛ! 4:2!
У. Руни
Пас отдал
Д. Уэлбек
ГОЛ! 3:2!
М. Феллайни
Пас отдал
Т. Хибберт
Замена
Д. МакФадден
️️️️
Л. Осман
ГОЛ! 3:1!
Нани
Пас отдал
Д. Уэлбек
Желтая карточка
Ф. Невилл
ГОЛ! 2:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Нани
Желтая карточка
П. Эвра
+2
Желтая карточка
С. Дистен
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
Пас отдал
Нани
ГОЛ! 0:1!
Н. Елавич
Пас отдал
Т. Хибберт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
25
Сильвен Дистен
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
17
Тим Кэхилл
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-3-1-2
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
5
Фердинанд
2
Рафаэл
22
Скоулз
16
Кэррик
25
Валенсия
17
Нани
32
Руни
18
Уэлбек
4-5-1
1
Ховард
2
Хибберт
5
Хейтинга
19
Ягиелка
25
Дистен
21
Осман
18
Невилл
25
Феллайни
24
Гибсон
20
Пиенаар
18
Елавич
22
Скоулз
4
Джонс
4
Джонс
22
Скоулз
25
Валенсия
14
Чичарито
14
Чичарито
25
Валенсия
25
Дистен
17
Кэхилл
17
Кэхилл
25
Дистен
21
Осман
24
МакФадден
24
МакФадден
21
Осман
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Эвертон
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:25 (прямая)
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