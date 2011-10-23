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Фулхэм - Эвертон
Фулхэм - Эвертон: обзор матча 23 октября 2011
Фулхэм
23.10.2011, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Эвертон
68'
Б. Руис
3'
Р. Дренте
90'
Л. Саа
90+3'
Д. Родуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Эвертон
+3
ГОЛ! 1:3!
Д. Родуэлл
Желтая карточка
К. Бэйрд
+2
ГОЛ! 1:2!
Л. Саа
Пас отдал
Р. Дренте
Замена
А. Хьюз
️️️️
З. Грыгера
Замена
Т. Кэхилл
️️️️
Ф. Невилл
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Л. Осман
Желтая карточка
С. Сидуэлл
ГОЛ! 1:1!
Б. Руис
Пас отдал
К. Демпси
Замена
Б. Руис
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Л. Саа
️️️️
А. Веллиос
Желтая карточка
Э. Джонсон
Желтая карточка
С. Дистен
ГОЛ! 0:1!
Р. Дренте
Пас отдал
Д. Родуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Энди Джонсон
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
6
Риисе
4
Хангеланд
22
Бэйрд
26
Грыгера
2
Демпси
14
Сидуэлл
8
Дембеле
13
Мерфи
25
Замора
17
Джонсон
3-2-4-1
1
Ховард
2
Хибберт
19
Ягиелка
25
Дистен
18
Невилл
3
Бэйнс
21
Осман
6
Родуэлл
25
Феллайни
87
Дренте
27
Веллиос
26
Грыгера
3
Хьюз
3
Хьюз
26
Грыгера
13
Мерфи
22
Руис
22
Руис
13
Мерфи
21
Осман
23
Коулмен
23
Коулмен
21
Осман
18
Невилл
17
Кэхилл
17
Кэхилл
18
Невилл
27
Веллиос
28
Саа
28
Саа
27
Веллиос
Остались в запасе
Фулхэм
Эвертон
13
Нил Этеридж
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Фулхэм - Эвертон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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