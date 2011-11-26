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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Эвертон
Болтон - Эвертон: обзор матча 26 ноября 2011
Болтон
26.11.2011, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
49'
М. Феллайни
78'
А. Веллиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Эвертон
Замена
М. Гуйе
️️️️
Д. Билялетдинов
Замена
Р. Баркли
️️️️
Т. Кэхилл
ГОЛ! 0:2!
А. Веллиос
Пас отдал
Т. Кэхилл
Замена
А. Веллиос
️️️️
Л. Саа
Замена
Т. Шанли
️️️️
К. Дэйвис
Замена
Г. Стейнссон
️️️️
Н. Рео-Кокер
Замена
Д. Прэтли
️️️️
Ф. Муамба
Желтая карточка
Н. Рео-Кокер
ГОЛ! 0:1!
М. Феллайни
Пас отдал
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
Л. Осман
Красная карточка
Д. Уитер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
15
Даррен Прэтли
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
10
Конор МакАлени
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
24
Кэхилл
39
Найт
31
Уитер
16
Дэйвис
21
Муамба
6
Рео-Кокер
33
Иглс
39
Класнич
24
Дэйвис
3-2-4-1
1
Ховард
23
Коулмен
5
Хейтинга
19
Ягиелка
2
Хибберт
3
Бэйнс
21
Осман
17
Кэхилл
25
Феллайни
14
Билялетдинов
28
Саа
6
Рео-Кокер
31
Стейнссон
31
Стейнссон
6
Рео-Кокер
21
Муамба
15
Прэтли
15
Прэтли
21
Муамба
24
Дэйвис
9
Шанли
9
Шанли
24
Дэйвис
17
Кэхилл
6
Баркли
6
Баркли
17
Кэхилл
14
Билялетдинов
99
Гуйе
99
Гуйе
14
Билялетдинов
28
Саа
27
Веллиос
27
Веллиос
28
Саа
Остались в запасе
Болтон
Эвертон
5
Гаэль Какута
АП
1
Адам Богдан
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
10
Конор МакАлени
ЦП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
1
Адам Богдан
ВР
19
Мартин Петров
ЛП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
10
Конор МакАлени
ЦП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Болтон - Эвертон
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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