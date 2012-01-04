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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Болтон
Эвертон - Болтон: обзор матча 04 января 2012
Эвертон
04.01.2012, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Болтон
63'
Т. Ховард
67'
Д. Н'Гог
78'
Г. Кэхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Болтон
+3
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Замена
К. Дэйвис
️️️️
Д. Н'Гог
Замена
Д. Прэтли
️️️️
К. Иглс
ГОЛ! 1:2!
Г. Кэхилл
Пас отдал
К. Иглс
Желтая карточка
С. Дистен
ГОЛ! 1:1!
Д. Н'Гог
ГОЛ! 1:0!
Т. Ховард
Пас отдал
С. Дистен
Замена
Т. Кэхилл
️️️️
Д. Родуэлл
Замена
М. Гуйе
️️️️
Л. Осман
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Ф. Ягиелка
20'
Желтая карточка
Н. Рео-Кокер
12'
Желтая карточка
Д. Н'Гог
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
10
Лэндон Донован
ПП
21
Леон Осман
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
6
Найджел Рео-Кокер
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Болтон
4
Пол Робинсон
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
3-2-2-2
1
Ховард
25
Дистен
19
Ягиелка
5
Хейтинга
3
Бэйнс
18
Невилл
10
Донован
21
Осман
28
Саа
11
Стракуалурси
4-5-1
1
Богдан
31
Стейнссон
39
Найт
18
Риккеттс
24
Кэхилл
33
Иглс
16
Дэйвис
6
Рео-Кокер
21
Муамба
19
Петров
89
Н'Гог
19
Ягиелка
6
Родуэлл
6
Родуэлл
19
Ягиелка
Родуэлл
17
Кэхилл
17
Кэхилл
Родуэлл
21
Осман
99
Гуйе
99
Гуйе
21
Осман
33
Иглс
15
Прэтли
15
Прэтли
33
Иглс
89
Н'Гог
24
Дэйвис
24
Дэйвис
89
Н'Гог
Остались в запасе
Эвертон
Болтон
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
4
Пол Робинсон
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Остались в запасе
4
Пол Робинсон
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
39
Иван Класнич
ЦФ
9
Тунджай Шанли
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Болтон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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