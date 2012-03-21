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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 21 марта 2012
Эвертон
21.03.2012, среда, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
8'
Т. Вермален
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Арсенал
Замена
Й. Джуру
️️️️
Т. Росицки
Замена
Д. Стракуалурси
️️️️
Т. Кэхилл
Замена
Жервиньо
️️️️
Т. Уолкотт
Замена
М. Гуйе
️️️️
Р. Дренте
Замена
В. Аничебе
️️️️
Л. Осман
Желтая карточка
С. Пиенаар
Желтая карточка
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Б. Санья
ГОЛ! 0:1!
Т. Вермален
Пас отдал
Р. ван Перси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
21
Леон Осман
(К)
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
5
Хейтинга
2
Хибберт
87
Дренте
25
Феллайни
20
Пиенаар
21
Осман
17
Кэхилл
18
Елавич
4-3-2-1
13
Щесны
3
Санья
6
Косиельни
4
Вермален
3
Гиббс
8
Сонг
8
Артета
21
Рэмзи
32
Уолкотт
10
Росицки
32
ван Перси
87
Дренте
99
Гуйе
99
Гуйе
87
Дренте
21
Осман
28
Аничебе
28
Аничебе
21
Осман
17
Кэхилл
11
Стракуалурси
11
Стракуалурси
17
Кэхилл
10
Росицки
5
Джуру
5
Джуру
10
Росицки
32
Уолкотт
27
Жервиньо
27
Жервиньо
32
Уолкотт
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Эвертон - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:55 (прямая)
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