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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 29 октября 2011
Эвертон
29.10.2011, суббота, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
18'
Чичарито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
М. Феллайни
+4
Замена
М. Гуйе
️️️️
Л. Саа
Замена
А. Веллиос
️️️️
Л. Осман
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Д. Бербатов
️️️️
Чичарито
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Замена
Нани
️️️️
Т. Клеверли
Травма
Т. Клеверли
Замена
Р. Баркли
️️️️
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
Д. Родуэлл
18'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
П. Эвра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
(К)
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Леон Осман
ЦП
23
Шеймус Коулмен
ПП
25
Маруан Феллайни
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
5
Хейтинга
19
Ягиелка
2
Хибберт
14
Билялетдинов
6
Родуэлл
21
Осман
23
Коулмен
28
Саа
25
Феллайни
4-3-3
43
Де Хеа
4
Джонс
15
Видич
35
Эванс
27
Эвра
24
Флетчер
8
Клеверли
33
Пак Джи Сун
32
Руни
14
Чичарито
18
Уэлбек
14
Билялетдинов
6
Баркли
6
Баркли
14
Билялетдинов
28
Саа
99
Гуйе
99
Гуйе
28
Саа
21
Осман
27
Веллиос
27
Веллиос
21
Осман
18
Уэлбек
25
Валенсия
25
Валенсия
18
Уэлбек
8
Клеверли
17
Нани
17
Нани
8
Клеверли
14
Чичарито
10
Бербатов
10
Бербатов
14
Чичарито
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 14:55 (прямая)
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