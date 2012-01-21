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Эвертон - Блэкберн
Эвертон - Блэкберн: обзор матча 21 января 2012
Эвертон
21.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
23'
Т. Кэхилл
72'
Д. Гудвилли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Блэкберн
Замена
Д. Стракуалурси
️️️️
Д. Гибсон
Желтая карточка
Р. Дренте
Замена
А. Веллиос
️️️️
В. Аничебе
Желтая карточка
Д. Хойлетт
Замена
А. Модест
️️️️
Д. Гудвилли
ГОЛ! 1:1!
Д. Гудвилли
Желтая карточка
Д. Гибсон
Замена
М. Формика
️️️️
Д. Данн
Замена
Р. Дренте
️️️️
Л. Саа
Желтая карточка
Р. Петрович
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэхилл
Пас отдал
М. Феллайни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
17
Тим Кэхилл
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Лэндон Донован
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
3
Радосав Петрович
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
25
Дэвид Гудвилли
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Блэкберн
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
33
Мауро Формика
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
5
Хейтинга
25
Даффи
18
Невилл
17
Кэхилл
24
Гибсон
25
Феллайни
10
Донован
28
Саа
28
Аничебе
3-2-4-1
17
Робинсон
24
Данн
13
Ольссон
28
Живе
16
Лоу
3
Петрович
30
Хойлетт
17
Данн
8
Педерсен
15
Н'Зонзи
25
Гудвилли
28
Саа
87
Дренте
87
Дренте
28
Саа
24
Гибсон
11
Стракуалурси
11
Стракуалурси
24
Гибсон
28
Аничебе
27
Веллиос
27
Веллиос
28
Аничебе
17
Данн
33
Формика
33
Формика
17
Данн
25
Гудвилли
27
Модест
27
Модест
25
Гудвилли
Остались в запасе
Эвертон
Блэкберн
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Стив Кин
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Симон Вукчевич
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Эвертон - Блэкберн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:40 (прямая)
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